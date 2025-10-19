La posible alineación titular de Real Madrid vs Getafe

Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo la Jornada 9 de LaLiga desde el Coliseum entre el Getafe y el Real Madrid.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de 'La Casa Blanca' para este compromiso programado a las 15:00 horas (hora de EE. UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación de Real Madrid vs Getafe para la Jornada 9 de LaLiga

Mbappé es el referente y líder ofensivo del Real Madrid | Denis Doyle/GettyImages

PO: Thibaut Courtois - Es un portero imponente y seguro, experto en salidas aéreas y paradas en momentos clave. Líder en el uno contra uno y distribución con los pies.

LD: Federico Valverde - El mediocampista versátil y incansable, con potencia en disparos lejanos y recuperaciones agresivas. Excelente en transiciones rápidas y llegada al área.

DFC: Éder Militão - Es un central rápido y atlético, dominante en duelos físicos y con gran velocidad para cubrir espacios. Seguro en la salida de balón y anticipaciones.

DFC: Raúl Asencio - El central joven y sólido, fuerte en la marca individual y duelos aéreos. Valiente en la presión y con buena visión para pases progresivos.

LI: Álvaro Carreras - El lateral izquierdo dinámico y versátil.

MCD: Aurélien Tchouaméni - El pivote defensivo robusto, maestro en intercepciones y coberturas. Preciso en pases largos y equilibrio táctico en el medio.

MC: Dani Ceballos - Es un mediocampista técnico y elegante, con control exquisito del balón y visión para filtrar pases.

MC: Jude Bellingham - Es un mediocampista completo y goleador, con llegada imparable al área y físico imponente.

MD: Arda Güler - El mediapunta creativo y habilidoso, con visión excepcional y regates imprevisibles. Letal en disparos curvados y asistencias precisas.

MI: Vinícius Júnior - El extremo explosivo y desequilibrante, maestro en el uno contra uno y regates a velocidad. Letal en centros y finalizaciones por sorpresa.

DC: Kylian Mbappé - El delantero francés es veloz y letal, con aceleración endiablada y olfato goleador. Hábil en desmarques y disparos potentes de cualquier ángulo.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-3-3)

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni; Dani Ceballos, Jude Bellingham.

Delanteros: Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.