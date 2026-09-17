La posible alineación titular de Tigres UANL para enfrentarse a FC Juárez

El Club Tigres UANL recibirá al FC Juárez en la correspondiente Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El cuadro de San Nicolás de los Garza viene de igualar a cero goles en el Clásico Regio ante Rayados y son el lugar 14 de la clasificación con siete unidades.

Mientras que, los fronterizos están teniendo uno de los peores inicios de fase regular al perder sus ocho partidos hasta el momento y estar hundidos en el sótano con cero puntos.

El encuentro será este viernes 18 de septiembre a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México).

De esa manera, los dejamos la posible alineación del cuadro auriazul.

La posible alineación de Tigres UANL en la Jornada 9 ante FC Juárez

Emiliano Gómez podría debutar como titular | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El portero argentino se mantiene al resguardo de la portería felina. Destaca por su ubicación, reflejos, liderazgo y juego con los pies.

LD: Jesús Garza - Es un lateral rápido, dinámico y polivalente, capaz de jugar por ambas bandas. Sus principales virtudes son el desborde, recorrido, velocidad y despliegue físico. Aunque es duda por posible lesión y podría ser suplente por Vladimir Loroña.

DFC: Joaquim - El central brasileño es de perfil físico y agresivo. Destaca por su fuerza en los duelos, juego aéreo, anticipación y marcaje.

DFC: Rafael Guerrero - El defensa mexicano destaca por su juego físico, marcaje y duelos individuales, además de tener una salida de balón sencilla y segura.

LI: Mauro Lainez - Destaca por su conducción, velocidad, desborde y capacidad para atacar por las bandas.

MD: Juan Brunetta - El enganche argentino es un jugador peligroso en el ataque que ofrece muchas opciones en la ofensiva.

MC: Fernando Gorriarán - El capitán del equipo le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Es un elemento clave en el funcionamiento de la zona baja. Viene de cumplir su sanción plr expulsión.

MC: Rómulo Zwarg - El polivalente mediocampista brasileño puede jugar como pivote o central, el jugador es un elemento que ha ganado protagonismo.

MI: Ricardo Monreal - El mexicano destaca por movilidad, potencia física, desmarques y capacidad para atacar espacios.

DC: Emiliano Gómez - Es posible que Vucetich tome la decisión de debutar al uruguayo Gómez en el ataque desde el inicio y hacer dupla con su compatriota. Viene de haber jugado 10 minutos la fecha pasada.

DC: Rodrigo Aguirre - El 'Búfalo' es un delantero potente, físico y de gran movilidad. Destaca por su juego aéreo, capacidad para proteger el balón, atacar espacios y definir.

Así se vería la formación del Tigres UANL (4-4-2)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Rafael Guerrero, Mauro Lainez.

Mediocampista: Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Ricardo Monreal.

Delantero: Emiliano Gómez, Rodrigo Aguirre.

Así se vería la formación de FC Juárez (4-2-3-1)

Portero: Sebastián Jurado.

Defensas: Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Alejandro Mayorga.

Mediocampista: Rodrigo Dourado, Monchu; Denzell García, Jairo Torres, José Luis Rodríguez.

Delantero: Óscar Estupiñán.

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