La posible alineación titular de Tigres UANL para enfrentarse al Puebla

Tigres se medirá ante el Puebla en partido de la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich ha tenido una terrible primera mitad de campeonato y se encuentra en el antepenúltimo puesto de la tabla general. Los felinos suman cuatro partidos al hilo sin conocer la victoria y la presión en su contra crece semana con semana.

De acuerdo con los reportes recientes, el conjunto de la UANL tendrá hasta seis bajas contra La Franja: Rómulo Zwarg, Marcelo Flores, Francisco Reyes, Jesús Angulo, Oswaldo Rodríguez y Jesús Garza.

A continuación te contamos cómo saldrían ambas escuadras para el duelo programado para el sábado 26 de septiembre en el Volcán.

La posible alineación de Tigres UANL en la Jornada 10 ante Puebla

Portero: Nahuel Guzmán: No cabe duda de que el 'Patón' es uno de los mejores arqueros extranjeros que han jugado en el futbol mexicano. A sus 40 años sigue siendo un futbolista más que cumplidor, pero parece que sus mejores años han quedado atrás.

Lateral derecho: Vladimir Loroña: El futbolista de 27 años arrancaría como titular ante el Puebla debido a que Jesús Garza recibirá descanso para recuperarse de algunas molestias físicas.

Defensa central: Joaquim: El central brasileño es uno de los elementos que no ha quedado a deber esta temporada. Joaquim es el líder de la zaga felina y ha sido uno de los jugadores que han dado la cara en estas horas bajas. Suma dos asistencias.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Defensa central: Alan Franco: Franco llegó a Tigres como refuerzo estrella para el Apertura 2026 de la Liga MX. El exjugador de Sao Paulo, Atlanta United e Independiente de Avellaneda no ha estado a la altura de las expectativas.

Lateral izquierdo: Mauro Lainez: Tigres ha vivido una verdadera pesadilla para cubrir esta posición. Los felinos han tenido varias bajas obligadas por lesión y han tenido que improvisar con varios elementos. No es la posición natural de Lainez.

Mediocampista central: Fernando Gorriarán: El volante uruguayo es una de las figuras de este equipo en crisis. Gorriarán suma ocho partidos disputados esta temporada y registra un gol en su cuenta personal.

Mediocampista central: César Araujo: Ante la baja de Rómulo Zwarg, todo apunta a que Araujo se mantendrá como titular para el duelo ante los camoteros. El uruguayo se destaca por su capacidad de recuperación y posicionamiento táctico.

Mediocampista ofensivo: Juan Brunetta: Tigres vive una de sus peores temporadas en muchos años. La buena noticia es que Brunetta se encuentra en plan grande. En nueve partidos suma tres goles y cuatro asistencias.

FC Juarez v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Extremo derecho: Diego Lainez: El jugador de 26 años regresaría al once titular después de cumplir un partido de suspensión tras ser expulsado al final del Clásico Regio. Lainez ha pasado de estar en la órbita de la selección mexicana a tener uno de sus peores torneos desde que regresó a México.

Extremo izquierdo: Diego Sánchez: El veloz y encarador extremo de 21 años ha sido uno de los mejores jugadores de Tigres en esta campaña. Y eso dice mucho del torneo que hasta el momento han hecho los universitarios. El 'Chicha' suma ocho partidos disputados y registra un gol.

Delantero centro: Rodrigo Aguirre: El delantero uruguayo ha mostrado un mejor rendimiento que en su primer torneo con los felinos, sin embargo, sigue sin ser la figura que Tigres necesita. El 'Búfalo' registra tres goles y una asistencia en el Apertura 2026.

Así se vería la formación del Tigres UANL (4-3-3)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Vladimir Loroña, Joaquim, Alan Franco, Mauro Lainez.

Mediocampista: Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, César Araujo

Delantero: Diego Lainez, Rodrigo Aguirre, Diego Sánchez

Así se vería la formación de Puebla (4-1-4-1)

Puebla v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensa: Rodrigo Pachuca, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monarrez

Mediocampistas: Sergio Sanabria, Mathias Tomas, Alejandro Organista, Carlos Baltazar, Bryan Garnica

Delantera: Ignacio Maestro

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