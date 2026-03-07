La posible alineación titular del América para enfrentar al Querétaro

Con dos derrotas consecutivas, el América se prepara para por fin hacerse con una victoria y lo intentará de visita frente al Querétaro en el Estadio Corregidora, este sábado 7 de marzo, para la Jornada 10 del Clausura 2026, de la Liga MX.



A los azulcremas les urge reencontrarse con el triunfo porque por ahora están fuera de los puestos de Liguilla al ser novenos de la clasificación con once puntos, siendo sin duda la peor racha del técnico brasileño André Jardine desde que llegó al banquillo hace casi tres años.



En el Nido hay dudas para el armado del once titular, incluso el estratega sudamericano declaró en rueda de prensa que no ha podido utilizar su alineación ideal por el tema de las lesiones, rubro donde entró el delantero chileno Víctor Dávila, quien sufrió una aparatosa lesión en la rodilla que lo mandó directo al hospital. Asimismo, el extremo Isaías Violante es duda por molestias físicas, mientras el capitán Henry Martín aún no está al cien por ciento.

¡OTRA DERROTA EN CASA! ❌🤕⚽



América sigue sin encontrar el camino en el #Clausura2026 y, tras perder a Dávila por lesión, el gol de Zendejas no ayuda a evitar la derrota ante Juárez... 👀 pic.twitter.com/Iq9teM0PbV — Claro Sports (@ClaroSports) March 5, 2026

Aquí está la posible alineación del América para el encuentro:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL AMÉRICA

André Jardine | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Luis Malagón – Cuando tu defensa es un desastre, a veces los arqueros no tienen mucho que hacer y así le sucedió al michoacano ante Juárez.

Defensa: Israel Reyes – Después de haber comido banca entre semana, el seleccionado nacional podría volver a la once tomando el lugar de Ramón Juárez.

Defensa: Sebastián Cáceres – A menos que sea por un tema de lesión, se ve complicado que el uruguayo sea sacado de cuadro titular. No obstante, sí fue señalado por cometer errores en el transcurso de la semana.

Lateral izquierdo: Thiago Espinosa – Sorprendió que el uruguayo fuera titular porque el colombiano Cristian Borja es inamovible, pero luego se supo que este último tenía molestias físicas y por eso estuvo esperando su momento de entrar. Podría repetirse la historia.

Lateral derecho: Aarón Mejía – El estratega seguirá haciendo uso del refuerzo de este semestre debido al pésimo nivel de Kevin Álvarez, al menos que Israel Reyes surja como opción porque sabe muy bien cómo desenvolverse en ese rol.

Pivote: Jonathan Dos Santos – Aun cuando Vinicius Lima está de vuelta, el veterano podría arrancar, para luego ser relevado por el brasileño.

Pivote: Rodrigo Dourado – El brasileño deberá tener suma preocupación y elegir bien sus acciones porque ya lleva cuatro tarjetas amarillas. Con una más, le tocará irse a la congeladora.

Mediocentro: Raphael Veiga – Aun no se ha acoplado totalmente al equipo, pero por momentos da señales de su buena visión de juego, tanto así que dio la asistencia en el tanto contra los fronterizos.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez – La afición no puede entender que el uruguayo no sea titular, mas cuando ya se marchó el francés Allan Saint-Maximin. Al parecer, le tocó iniciar en el banquillo porque sufría molestias físicas, pero de estar al cien, debería ser inicial si o si.

Extremo derecho: Alejandro Zendejas – El mejor jugador que tiene el equipo sin duda es el estadounidense, quien no ha estado presente por temas de lesión. Convirtió un gran gol ante Juárez y por eso deberá liderar a sus compañeros frente a los queretanos.

Delantero: Patricio Salas – Con la lesión de Víctor Dávila, la duda de Henry Martín y el bajo nivel del colombiano Raúl Zúñiga, el técnico podría hacer uso del juvenil, quien sumó minutos entre semana. El plan es viable porque al Ave le urge completar los minutos del reglamento de menores.

Alejandro Zendejas | Manuel Velasquez/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (4-2-3-1): Luis Malagón; Thiago Espinosa, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Aarón Mejía; Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Patricio Salas, Alex Zendejas.

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL QUERÉTARO (4-4-2)

Guillermo Allison | Azael Rodriguez/GettyImages

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Jaime Valencia

Mediocampistas: Jhojan Julio, Santiago Homenchenko, Carlo García, Fernando González

Delanteros: Ali Ávila, Mateo Coronel