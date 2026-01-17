La posible alineación titular del América para enfrentarse al Pachuca

El América visita el Estadio Hidalgo con la urgencia de enderezar el rumbo en el Clausura 2026. Las Águilas de André Jardine protagonizan su tercer peor arranque desde que el brasileño llegó a México, sumando apenas un punto tras empatar y perder en las primeras dos jornadas.

Tras la caída ante San Luis, el técnico pidió calma, asegurando que encontrarán el equilibrio, pero sabe que una visita a Pachuca siempre es incómoda.

Por su parte, los Tuzos de Esteban Solari llegan motivados tras vencer 2-1 al León en el clásico regional. Aunque tropezaron en su debut ante Chivas, la victoria reciente les da oxígeno para recibir a un rival necesitado.

America v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La posible alineación del América vs Pachuca

POR: Luis Ángel Malagón – El guardameta de selección es indiscutible. En momentos de crisis defensiva, sus atajadas son el principal argumento del América para mantenerse en los partidos.

LD: Kevin Álvarez – Regresa a su antigua casa. Su proyección ofensiva por la banda derecha es vital para el esquema de Jardine, aunque deberá cuidar su espalda ante la velocidad de los extremos tuzos.

DFC: Israel Reyes – Polivalencia y salida. Ante la baja de Ramón Juárez por expulsión, Reyes asume el liderazgo en la central, aportando buena conducción desde el fondo.

DFC: Sebastián Cáceres – La garra charrúa. El uruguayo es fundamental en los duelos físicos y en el juego aéreo, especialmente para contener a delanteros potentes como Jhonder Cádiz.

LI: Cristian Borja – Profundidad por izquierda. Su llegada a línea de fondo y capacidad para centrar son una de las principales armas ofensivas del equipo cuando se atasca por el centro.

America v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

MCD: Rodrigo Dourado – El equilibrio en el medio. Su labor de recuperación y distribución simple permite liberar a los creativos y proteger a la defensa.

MCD: Jonathan dos Santos – El metrónomo. La experiencia de 'Jona' es clave para manejar los tiempos del partido y calmar la ansiedad de un equipo necesitado de resultados.

ED: Alexis Gutiérrez – Desequilibrio y sacrificio. El ex de Cruz Azul aporta dinámica por la banda, siendo capaz de encarar o asociarse por dentro.

MCO: Álvaro Fidalgo – El 'Maguito'. Todo el fútbol ofensivo de las Águilas pasa por sus botas; su visión y conducción son esenciales para romper el bloque defensivo de Pachuca.

EI: Allan Saint-Maximin – La estrella francesa. Su regate y velocidad son la mayor amenaza para la defensa rival. Viene de marcar en el último enfrentamiento ante Pachuca y busca repetir.

DC: Raúl Zúñiga – La Pantera en punta. Ante las bajas de Henry Martín (quien se recupera gradualmente) y la falta de ritmo de otros, Zúñiga recibe la oportunidad de ser la referencia de área.

Tijuana v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Así se vería la formación del América (4-2-3-1)

Portero : Luis Ángel Malagón

: Luis Ángel Malagón Defensas : Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja Mediocampistas : Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos

: Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos Volantes ofensivos : Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin

: Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin Delantero: Raúl Zúñiga

Así se vería la formación del Pachuca (4-3-2-1)

Esteban Solari mantiene su apuesta por la intensidad y el talento joven, con Oussama Idrissi como principal generador de peligro y Jhonder Cádiz como referencia en ataque.

Portero : Carlos Moreno

: Carlos Moreno Defensas : Alan Mozo, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García

: Alan Mozo, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García Mediocampistas : Alan Bautista, Christian Rivera, Elías Montiel

: Alan Bautista, Christian Rivera, Elías Montiel Delanteros: Robert Kenedy, Oussama Idrissi, Jhonder Cádiz

Un duelo de alta tensión donde Jardine se juega gran parte del crédito inicial del torneo ante un Pachuca que busca hacer pesar su localía y hundir más al campeón.