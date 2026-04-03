Este sábado 4 de abril del 2026, el Club América visitará al Santos Laguna para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Clausura 2026. Los dirigidos por André Jardine buscan sacudirse rápidamente del tropiezo sufrido ante los Pumas de la UNAM, previo al parón obligado a razón de la fecha FIFA.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de estos equipos para este compromiso programado a las 23:10 horas (Estados Unidos), 21:10 horas (México) y 04:10 horas (España).

La posible alineación titular del América para enfrentarse al Santos

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

PO: Rodolfo Cota - Ante la lamentable lesión de Luis Ángel Malagón, Rodolfo Cota, que se preparaba para ser el arquero titular del América durante la liguilla, pensando que Malagón iría al Mundial 2026, tendrá que acelerar el ritmo y rendir desde ya, que el América no está para dejar ir más puntos, de lo contrario, corre peligro de quedarse fuera de la liguilla por el Clausura 2026.

LD: Kevin Álvarez - Hace algunos años, antes de que el América decidiera ficharlo, Kevin Álvarez era uno de los laterales derechos con mayor proyección en el balompié nacional. Se hablaba incluso de que podría llegar a Europa, mas algo pasó en el camino y su nivel decayó. Ahora, parece estar retomando el vuelo con los azulcremas.

DFC: Israel Reyes - La polivalencia es una característica que hace de Israel Reyes uno de los mejores defensas centrales del fútbol mexicano. Desde sus días con la Franja del Puebla, Israel mostró cosas interesantes que hoy lo tienen consagrado como un referente en la zaga defensiva, no solo del América, sino de la propia selección mexicana de fútbol, de cara al Mundial 2026.

DFC: Sebastián Cáceres - Solidez y jerarquía, son dos sellos que definen al defensa central charrúa de las Águilas del América. El juego aéreo es su mayor fortaleza, se anticipa gracias a su físico y gran lectura de juego. Si bien es cierto que a lo largo del semestre ha rotado con Vázquez y Juárez, se sabe que, estando al 100%, Cáceres es el defensa central habitual, en compañía de Israel Reyes.

LI: Cristian Borja - El futbolista colombiano de amplia experiencia, es uno de los hombres más peligrosos del América en lo que respecta la complicada labor de ir y venir, con base en las exigencias propias de los partidos. Por la banda de la izquierda, no hay otro como él en la plantilla azulcrema. Un titular habitual en el esquema de Jardine.

MC: Rodrigo Dourado - Desde que estaba en el Atlético San Luis, un club de menor envergadura pero interesantes conceptos futbolísticos, Rodrigo Dourado demostró tener el nivel para afianzarse en una de las zonas más complicadas dentro del terreno de juego. André Jardine lo conoce de maravilla. Pidió su fichaje, y, hasta el momento, el mediocampista brasileño le ha cumplido.

MC: Erick Sánchez - El dinamismo de Erick Sánchez lo llevó a ser considerado uno de los mejores mediocampistas de todo el país, al grado de despertar el interés de distintos clubes europeos. No obstante, al igual que Kevin Álvarez, fue el América su destino, tras salir del Pachuca, y aunque ha tenido actuaciones memorables, incluso es un convocado habitual por Javier Aguirre para defender la camiseta de la selección mexicana de fútbol, se sigue esperando mayor regularidad en su indiscutible nivel de juego.

ED: Alejandro Zendejas - Pocos futbolistas en México logran mezclar la rapidez con el regate preciso como lo hace Alejandro Zendejas. Uno de los hombres de mayor peligro en el América, sumamente desequilibrante en el último tercio de la cancha, con sacrificio para recuperar el esférico cuando se le solicita.

MCO: Raphael Veiga: La liga brasileña es, según el criterio de muchos conocedores, una competencia cuyo increíble nivel de juego bien podría compararse con el que se ve en Europa. Ahí, jugando para un club grande, como el Palmeiras, Raphael Veiga se convirtió en uno de los elementos más desequilibrantes en la zona del ataque. Con América ya ha tenido ciertas pinceladas que ponen en evidencia su jerarquía como futbolista, pero aún falta mayor regularidad. Sobre todo, ahora, que el América se juega el boleto a la liguilla jornada tras jornada.

EI: Brian Rodríguez - Como buen uruguayo, la garra es un sello distintivo en Brian Rodríguez. Rápido y habilidoso. De gambeta efectiva y definición precisa. En el dibujo táctico de André Jardine, hay un espacio reservado para esa clase de jugadores que son capaces de salirse del libreto e intentan cosas que rompan el ritmo del juego. Ese es Brian Rodríguez. Quien hace cosas distintas en el momento menos esperado, pero también más necesario.

DC: Patricio Salas - Cuando comenzó el torneo, Patricio Salas no figuraba siquiera en el top tres de delanteros del América. Se vislumbraba una campaña complicada para el canterano, y, sin embargo, una serie de lesiones terminaron por colocarlo en el 11 titular de un club acostumbrado a contar siempre con los mejores goleadores del campeonato, pues la exigencia es clara en el nido de Coapa: campeonata o nada.

Así se vería la formación de América (4-2-3-1)

Portero: Rodolfo Cota.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.

Delanteros: Patricio Salas.

Así se vería la posible alineación de Santos (4-5-1)

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Kevin Picón, Haret Ortega, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría

Mediocampistas: Fran Villalba, Carlos Gruezo, Javier Güemez, Luis Gómez, Ezequiel Bullaude

Delanteros: Lucas Di Yorio

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