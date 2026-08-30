La posible alineación titular del Arsenal para enfrentar al Aston Villa

Arsenal y Aston Villa se enfrentan por la segunda fecha de la Premier League 2026/27 en el Emirates Stadium de Londres. Los Gunners comenzaron la defensa del título con un contundente 3-0 ante Coventry, mientras que el equipo de Unai Emery cayó 4-0 frente a Brighton.

A continuación, el posible once de Mikel Arteta.

La posible alineación del Arsenal vs Aston Villa

POR - David Raya: Tuvo un estreno tranquilo ante Coventry, en un partido en el que Arsenal apenas concedió ocasiones. Sigue siendo muy prolijo en la salida y cuenta con una gran capacidad de anticipación a la intención del atacante.

LD - Ben White: Su inteligencia táctica le permite alternar entre la posición de lateral y la de central, además de participar en la salida de pelota. Titular ante Coventry, asistió a Odegaard en el tercer gol.

DFC - Cristhian Mosquera: El central español cuenta con una gran velocidad para cubrir espacios y una capacidad para defender hacia adelante, virtudes que encajan perfectamente con la intención que busca tener Arteta de jugar lejos de su área.

DFC - Gabriel Magalhães: El gran líder que tiene el Arsenal en el fondo completó un 95% de pases correctos en el estreno liguero y fue amonestado en el primer tiempo.

LI - Riccardo Calafiori: El italiano se integra cada día mejor a este equipo. Autor del gol que abrió la goleada ante el City en la Community Shield, ante Coventry aportó una asistencia a Kai Havertz en el primer tanto.

MC - Declan Rice: Uno de los tres mediocampistas con los que Arteta busca contener y generar juego para los de arriba. El inglés además ofrece una gran calidad en la ejecución de balones parados.

MC - Bruno Guimarães: El gran fichaje del Arsenal en este mercado de pases se perdió el debut ante Coventry, pero reaparecería en el Villa Park.

MC - Martin Ødegaard: El jugador que le da sentido a los ataques del Arsenal y el que sabe cuándo es momento de enfriar el partido. Ante Coventry, selló la goleada tras asistencia de Ben White.

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27 | David Price/GettyImages

ED - Bukayo Saka: El extremo inglés viene recuperando protagonismo después de una temporada anterior marcada por problemas físicos. Marcó en el debut y rompió líneas con pases punzantes.

EI - Christos Tzolis: El griego fue el que más veces pateó al arco en el 3-0 sobre Coventry y el que más veces tocó el balón dentro del área rival, demostrando que ya está completamente adaptado a este equipo y que su aporte apenas comienza a mostrarse.

DC - Kai Havertz: Autor del gol que abrió el marcador ante Coventry, el alemán volvió a mostrar su capacidad para atacar los espacios y aparecer dentro del área. Su versatilidad le permite actuar como delantero o como mediapunta, algo especialmente útil para Arteta.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensores: Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Bruno Guimarães, Martin Ødegaard

Delanteros: Bukayo Saka, Kai Havertz, Christos Tzolis

Así se vería la formación del Aston Villa (4-2-3-1)

Aston Villa Unveil New Signing Leon Goretzka | Neville Williams/GettyImages

Portero: Zion Suzuki

Defensores: Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen

Mediocampistas: Boubacar Kamara, Leon Goretzka

Mediapuntas: John McGinn, Ross Barkley, George Hemmings

Delantero: Nicolas Jackson