La posible alineación titular del Arsenal para enfrentar al Brighton

El Arsenal visita al Brighton este sábado 19 de septiembre por la quinta fecha de la Premier League en el American Express Stadium. El campeón inglés busca mantener su comienzo perfecto ante un Brighton que también quiere pelear arriba.

A continuación, el posible once de Mikel Arteta.

La posible alineación del Arsenal vs Brighton

POR - David Raya: El español viene de ser decisivo ante Sunderland tapándole un penal a Enzo Le Fée cuando el partido iba 0 a 0 Suma tres vallas invictas en cuatro jornadas.

LD - Jurrien Timber: La ausencia de Ben White vuelve a darle la posibilidad en el once titular. Un jugador con despliegue y capacidad aérea.

DFC - Ezri Konsa: Llegó para aportar experiencia y solidez en una defensa que extraña a William Saliba, ausente por lesión. Ante Sunderland formó junto a Gabriel y tuvo que afrontar un partido muy físico, además de provocar el penal que Raya terminó atajando.

DFC - Gabriel Magalhães: El brasileño continúa siendo el principal referente de la defensa. Su fortaleza en los duelos y su capacidad para defender lejos del arco encajan perfectamente con la línea adelantada que suele utilizar Arteta.

LI - Riccardo Calafiori: El italiano es una de las piezas más regulares del comienzo de temporada. Además de su trabajo defensivo, tiene libertad para avanzar y participar en la construcción, llegando con frecuencia al área rival.

MC - Bruno Guimarães: El brasileño empieza a justificar el enorme desembolso realizado por Arsenal con actuaciones cada vez más importantes. Frente a Sunderland ingresó en el entretiempo y marcó el 1-0 con un potente remate desde fuera del área, consiguiendo su primer gol con el club.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Stuart MacFarlane/GettyImages

MC - Declan Rice: El responsable de darle equilibrio al equipo y también una amenaza constante en las jugadas a balón parado.

MCO - Martin Ødegaard: El cerebro de los Gunners, el director de la orquestra. Marcó dos goles en las primeras cuatro jornadas y su visión de juego es una de las principales cartas ofensivas del campeón.

ED - Bukayo Saka: Anotó de penal en el tiempo añadido ante Sunderland y ya suma tres goles en la Premier. Arranca como extremo, pero sabe atacar los espacios y aparecer por sorpresa cuando la jugada viene desde la izquierda.

DC - Kai Havertz: Arteta vuelve a confiar en el alemán como referencia ofensiva, por delante de Viktor Gyökeres. Su movilidad le permite salir del área, asociarse con Ødegaard y Tzolis y abrir espacios para los extremos.

EI - Christos Tzolis: El griego continúa ganando espacio desde su llegada y su velocidad le da al Arsenal una alternativa diferente por la izquierda. Fue titular ante Sunderland y participó en varias de las mejores aproximaciones del equipo, incluida la jugada que terminó con una ocasión clara de Rice.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Arquero: David Raya

Defensores: Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Bruno Guimarães, Declan Rice

Mediapuntas: Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis

Delanteros: Kai Havertz

Así se vería la formación del Brighton (4-2-31)

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round | Molly Darlington/GettyImages

Arquero: Bart Verbruggen

Defensores: Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk, Luka Vušković, Olivier Boscagli

Mediocampistas: Pascal Gross, Yasin Ayari

Mediapuntas: Diego Gómez, Malick Yalcouyé, Maxim De Cuyper

Delantero: Charalampos Kostoulas

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