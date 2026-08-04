La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Betis

El campeón de la Premier se prepara para un nuevo ensayo en su gira de preparación por Europa. Luego de golear por 4 a 1 al Girona en Montilivi con goles de Havertz, Tzolis, Dowman y Gabriel Jesus, el Arsenal enfila para Dublín para enfrentar al Real Betis.

Los Gunners llevan hecha una pretemporada perfecta en sus dos presentaciones, la anterior con goleada por 3 a 0 ante el MK Dons a puertas cerradas. Con la llegada de refuerzos y una base que se sostiene, la intención es llegar de la mejor forma a la Community Shield a disputarse ante el Manchester City el 16 de agosto.

A continuación, las posibles alineaciones titulares de ambos equipos.

La posible alineación del Arsenal vs Betis

POR - Kepa Arrizabalaga: El español continúa acumulando minutos en esta pretemporada mientras busca afianzarse como una alternativa de máxima confianza para Mikel Arteta. Ante Girona respondió con seguridad y transmitió tranquilidad cada vez que fue exigido.

LD - Cristhian Mosquera: Después de completar otro sólido encuentro frente al Girona, sigue aprovechando la ausencia de William Saliba para demostrar que puede competir por un lugar en la rotación defensiva.

DFC - Marli Salmon: Cada amistoso representa una oportunidad importante para seguir acercándose al primer equipo. El central volvió a dejar buenas sensaciones en el último compromiso, destacándose por su serenidad con la pelota y su firmeza en los cruces.

DFC - Piero Hincapié: Un jugador potente, firme en el mano a mano y que cada vez se integra mejor al ataque. Su capacidad para jugar como central o lateral izquierdo le ofrece múltiples variantes tácticas a Arteta.

LI - Riccardo Calafiori: Su versatilidad vuelve a ser un punto fuerte, ya que puede desempeñarse tanto como central como por el carril izquierdo. En esta gira está recuperando ritmo competitivo después de un cierre de temporada condicionado por las lesiones.

MC - Ethan Nwaneri: A pesar de no haber brillado tanto frente al Girona como en otros partidos, sigue siendo uno de los futbolistas jóvenes en los que más confía el cuerpo técnico. Le sobra talento y capacidad para jugar entre líneas.

MC - Myles Lewis-Skelly: Despliegue físico, inteligencia táctica y personalidad con el balón. Un futbolista que no debería tardar demasiado en convertirse en un inamovible dentro del 11 inicial.

Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season Friendly | Alex Caparros/GettyImages

MC - Kai Havertz: Tras disputar el Mundial, el alemán ya volvió a la dinámica del equipo y respondió de inmediato. Marcó el primer gol ante Girona y participó activamente en la presión alta, dejando claro que será una referencia ofensiva también esta temporada.

ED - Max Dowman: Con apenas 16 años sigue sorprendiendo por su desparpajo. Contra Girona dio una asistencia, marcó un gol tras una gran acción individual y volvió a confirmar por qué está considerado una de las mayores joyas de la cantera gunner.

DC - Gabriel Jesus: El brasileño intenta recuperar protagonismo tras un período complicado. En el amistoso anterior también vio puerta y demostró que sigue siendo un delantero capaz de asociarse bien fuera del área y aprovechar cualquier error rival.

EI - Christos Tzolis: El griego ha comenzado su etapa en el Arsenal con muy buenas sensaciones. Debutó marcando frente al Girona y fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del encuentro gracias a su velocidad y facilidad para encarar.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season Match | Stuart MacFarlane/GettyImages

Portero: Kepa Arrizabalaga

Defensas: Cristhian Mosquera, Marli Salmon, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Skelly, Kai Havertz

Delanteros: Max Dowman, Gabriel Jesus, Christos Tzolis

Así se vería la formación del Real Betis (4-2-3-1)

Real Betis v Olympique Lyonnais - Trofeo Ciudad de La Linea | Quality Sport Images/GettyImages

Portero: Álvaro González

Defensas: Héctor Bellerín, Diego Llorente, Sergio Gómez, Júnior Firpo

Mediocampistas: Marc Roca, Pablo Corralejo

Mediapuntas: Antony, Isco Alarcón, Pablo Fornals

Delantero: Gonzalo Petit