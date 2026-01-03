La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Bournemouth

El Arsenal llega a esta jornada con números que respaldan su protagonismo: apenas dos derrotas en lo que va de la temporada y un rendimiento que lo mantiene en la cima. Con ese contexto, Mikel Arteta perfila un 11 competitivo para sostener su paso firme, consciente de que cada elección en la alineación puede marcar diferencias en esta etapa del campeonato.

Del otro lado aparece un Bournemouth que atraviesa un momento complejo, instalado en la parte baja de la tabla y sin conocer la victoria desde hace varias fechas. Aun así, el planteamiento inicial y las piezas elegidas también serán determinantes, especialmente para un equipo que necesita reencontrarse con sensaciones positivas desde el arranque.

El escenario añade un matiz extra al análisis de las posibles alineaciones. El Arsenal no solo depende de lo que haga, sino que también mantiene un ojo puesto en el Manchester City, su perseguidor inmediato, que enfrenta una prueba exigente. Cualquier tropiezo ajeno podría abrir la puerta para ampliar la ventaja, siempre y cuando los Gunners respondan desde su formación inicial.

La posible alineación del Arsenal vs Bournemouth

POR: David Raya – El portero español se mantiene como una pieza fija. Su rendimiento bajo palos será clave para darle estabilidad a un equipo que ha concedido goles recientemente.

LD: Jurriën Timber – El neerlandés asume el costado derecho. Aporta firmeza defensiva y la inteligencia táctica necesaria para cerrarse hacia el mediocampo cuando la jugada lo pide.

DFC: William Saliba – Referente absoluto en la zaga. Sin su acompañante habitual, su liderazgo y lectura del juego toman aún más relevancia para sostener una defensa con ajustes.

DFC: Piero Hincapié – El ecuatoriano ingresa para cubrir la baja en el centro de la defensa. Su perfil zurdo, velocidad y agresividad le permiten defender alto y corregir espacios.

LI: Riccardo Calafiori – Recuperado y disponible, suma físico, despliegue y buena salida de balón por el sector izquierdo, ofreciendo equilibrio en ambas fases.

MCD: Martín Zubimendi – El eje del mediocampo. Su capacidad para interpretar el juego y ordenar al equipo resulta fundamental para marcar el ritmo.

Arsenal v Aston Villa - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

MC: Declan Rice – Energía constante en la medular. Tiene margen para soltarse al ataque, romper líneas y llegar desde segunda línea con potencia.

MCO: Martin Ødegaard – Capitán y organizador. El juego ofensivo pasa por su visión, precisión en el pase y llegada al área.

ED: Bukayo Saka – Desequilibrio puro por derecha. Su velocidad y calidad en el uno contra uno lo convierten en la principal vía ofensiva.

EI: Leandro Trossard – Movilidad e inteligencia desde la izquierda. Aporta asociaciones cortas, disparo de media distancia y lectura en espacios reducidos.

DC: Viktor Gyökeres – Referencia ofensiva. Su potencia física, movilidad y olfato goleador lo colocan como el hombre a seguir dentro del área.

FBL-ENG-PR-EVERTON-ARSENAL | OLI SCARFF/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Jurriën Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard

Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard

Así se vería la formación del Bournemouth (4-2-3-1)

Portero : Djordje Petrović

: Djordje Petrović Defensas : Arnau Martínez, Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert

: Arnau Martínez, Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert Centrocampistas : Alex Scott, Lewis Cook

: Alex Scott, Lewis Cook Medios Ofensivos : David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo

: David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo Delantero: Evanilson

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE