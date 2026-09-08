La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Napoli

El Napoli y el Arsenal se enfrentan este miércoles en el estadio Diego Armando Maradona en uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural de la fase de liga de la Champions League 2026/27. El conjunto de Mikel Arteta llega con tres victorias en sus primeros tres partidos de Premier League, mientras que los italianos desperdiciaron una ventaja de dos tantos ante Inter de Milán para acabar cayendo por 3-2.

A continuación, el probable once de Mikel Arteta para el debut en la Champions.

La posible alineación del Arsenal vs Napoli

POR - David Raya: El español llega al estreno europeo después de una actuación decisiva ante Chelsea. Realizó cuatro atajadas y sostuvo al Arsenal en los minutos finales del 2-1, incluida una intervención clave ante Estêvão que evitó el empate.

LD - Ben White: Su capacidad para jugar como lateral o cerrarse hacia posiciones interiores le da a Arteta una herramienta táctica importante. Viene de jugar los 90' ante Chelsea, por lo que el cuerpo técnico deberá evaluar su estado físico.

DFC - Ezri Konsa: Con Saliba lesionado, el puesto de primer defensor central vuelve a ser del ex-Aston Villa. El jugador de 28 años se prepara para su debut internacional con la camiseta Gunner.

DFC - Gabriel Magalhães: El gran líder que tiene la defensa del Arsenal y un jugador clave también a la hora de atacar a balón parado.

LI - Piero Hincapié: El ecuatoriano aparece como una alternativa de jerarquía para el lateral izquierdo y también puede actuar como central. Calafiori viene siendo el dueño de esta posición, pero podrían rotar para el estreno en Italia.

MC - Martín Zubimendi: El español reemplazaría al Myles Lewis-Skelly como uno de los dos volantes de contención. Con más llegada que el joven inglés, el ex-Real Sociedad aporta no solo en la recuperación sino también pisando con frecuencia el área rival.

MC - Declan Rice: Uno de los jugadores que conforman la columna vertebral de este equipo por su liderazgo, su conducción y su gran capacidad para el balón detenido. Ante Chelsea aportó una asistencia en el tanto de Haavertz.

ED - Bukayo Saka: Ya es uno de los futbolistas más importantes de la historia europea del Arsenal. Suma 54 partidos y 18 goles en Champions League, con 13 tantos que lo ubican como el sexto máximo goleador del club en la competición.

MCO - Martin Ødegaard: El capitán atraviesa un gran inicio de temporada después de Mundial en el que también fue figura con Noruega. Marcó un golazo ante Chelsea, muy parecido a uno que le había hecho al City por la Community Shield, llegando por sorpresa y definiendo cara a cara ante el arquero.

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Justin Setterfield/GettyImages

EI - Christos Tzolis: El griego se ha ganado un lugar en el once durante este comienzo de temporada. Fue titular ante Chelsea, disputó los 90 minutos y dio la asistencia para el empate de gol de Ødegaard.

DC - Kai Havertz: No es un 9 de área, pero el alemán siente el gol como pocos. Viene de marcar ante ante Chelsea y de dejarle el gol servido a Odegaard, dejando pasar la pelota sin tocarla para desactivar la marca del último hombre azul.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensores: Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Mediapuntas: Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis

Delantero: Kai Havertz

Así se vería la formación del Napoli (4-3-3)

SSC Napoli v Como 1907 - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

Portero: Alex Meret

Defensores: Giovanni Di Lorenzo, Rafa Marín, Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola

Mediocampistas: Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka, André-Frank Zambo Anguissa

Delanteros: Matteo Politano, Rasmus Højlund, Alisson Santos

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