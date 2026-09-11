La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Sunderland

El Arsenal debutó con victoria en la Champions League 2026/27 y volverá a la actividad local con un duelo imperdible contra el Sunderland en condición de visitante para continuar con un buen andar en la Premier League.

La posible alineación del Arsenal vs Sunderland

POR - David Raya: El español ha sido uno de los grandes bastiones en el ciclo de Mikel Arteta y sigue en lo más alto de la consideración del entrenador.

LD - Ben White: Su capacidad para jugar como lateral o cerrarse hacia posiciones interiores le da a Arteta una herramienta táctica importante. Viene con gran volumen de partidos en el lomo, por lo que tendrá que confirmarse su presencia en base a su estado físico.

DFC - Ezri Konsa: Con Saliba lesionado, el puesto de primer defensor central vuelve a ser del ex-Aston Villa. El jugador de 28 años está haciendo sus primeras armas con la camiseta del Arsenal.

DFC - Gabriel Magalhães: El gran líder que tiene la defensa del Arsenal y un jugador clave también a la hora de atacar a balón parado.

LI - Piero Hincapié: El ecuatoriano aparece como una alternativa de jerarquía para el lateral izquierdo y también puede actuar como central. Compite mano a mano por el puesto con Riccardo Calafiori.

MC - Martín Zubimendi: El español reemplazaría al Myles Lewis-Skelly como uno de los dos volantes de contención. Con más llegada que el joven inglés, el ex-Real Sociedad aporta no solo en la recuperación sino también pisando con frecuencia el área rival.

MC - Declan Rice: Uno de los jugadores que conforman la columna vertebral de este equipo por su liderazgo, su conducción y su gran capacidad para el balón detenido.

ED - Bukayo Saka: Es una de las figuras del equipo y buscará volver a hacerse importante en el equipo de Arteta.

MCO - Martin Ødegaard: El capitán atraviesa un gran inicio de temporada después de Mundial en el que también fue figura con Noruega.

EI - Christos Tzolis: El griego se ha ganado un lugar en el once durante este comienzo de temporada. Fue titular ante Chelsea, disputó los 90 minutos y dio la asistencia para el empate de gol de Ødegaard.

DC - Kai Havertz: No es un 9 de área, pero el alemán siente el gol como pocos. Viene de marcar ante ante Chelsea y de dejarle el gol servido a Odegaard, dejando pasar la pelota sin tocarla para desactivar la marca del último hombre azul.

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Stuart MacFarlane/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensores: Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Mediapuntas: Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Christos Tzolis

Delantero: Kai Havertz

Así se vería la formación del Sunderland (4-2-3-1)

Sunderland v Hull City - Carabao Cup Third Round | George Wood/GettyImages

Portero: Robin Roefs

Defensores: Reinildo Mandava, Daniel Ballard, Kevin Danso, Nordi Mukiele

Mediocampistas: Noah Sadiki, Granit Xhaka

Volantes ofensivos: Nilson Angulo, Enzo Le Fee, Thomas Meunier

Delantero: Brian Brobbey

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