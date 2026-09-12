La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentar a la Real Sociedad

El Atlético de Madrid viene de capa caída tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League: perdió 3-0 contra el Athletic Club en la visita a San Mamés el pasado fin de semana y cayó el miércoles contra el Liverpool en Anfield por 2-1. Ahora, para recuperarse, visitan a la Real Sociedad en el Reale Arena.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR - Jan Oblak: El esloveno continúa siendo una de las grandes referencias del Atlético, aunque viene de conceder cinco goles en dos partidos.

LD - Marcos Llorente: Capaz de actuar como lateral, interior o incluso en posiciones más adelantadas, aprovecha su potencia y despliegue para llegar con con frecuencia al área rival.

DFC - Marc Pubill: Puede jugar como lateral o como central, tal como lo viene haciendo a lo largo de la temporada. Se espera que para este partido Simeone vuelva a la línea de 4.

DFC - Dávid Hancko: El eslovaco aporta fortaleza física, buen juego aéreo y capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo. Se ha convertido en un indispensable para el Cholo en la zaga central.

LI - Alejandro Grimaldo: El fichaje procedente del Bayer Leverkusen le da al Atlético una alternativa especialmente ofensiva por el costado izquierdo, además de ser un especialista en centros y pelota parada.

Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

MD - Giuliano Simeone: La actitud no se negocia y el Cholito lo tiene claro. Intensidad, presión y sacrificio son solo algunas de las características que explican su importancia en el equipo. Se ganó con creces su lugar en el once.

MC - Morten Hjulmand: El danés rápidamente se hizo con un lugar en el mediocampo por su capacidad para recuperar, distribuir y darle equilibrio al equipo.

MC - Pablo Barrios: Su crecimiento lo ha colocado como una de las piezas centrales del nuevo Atlético. Asistió en la gran victoria ante el Sevilla y buscará repetir.

MI - Álex Baena: Anotó dos goles en el último triunfo del Atlético y reencontrarse con ese nivel podría ser crucial para la levantada. Un jugador que ha asumido un rol de liderazgo dentro de la cancha.

DC - Kang-in Lee: El surcoreano está justificando rápidamente la apuesta del Atlético por su fichaje. Aporta conducción y capacidad para jugar entre líneas.

DC - Ademola Lookman: El nigeriano fue otro de los protagonistas del último triunfo al marcar el 2-0 después de una asistencia de Barrios. Hoy por hoy, el más desequilibrante del plantel gracias a su velocidad y explosión.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensores: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena

Delanteros: Kang-in Lee, Ademola Lookman

Así se vería la formación de la Real Sociedad (4-4-2)

Real Sociedad v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Unai Marrero

Defensores: Sergio Gómez, Mamadou Sarr, Igor Zubeldía, Jon Aramburu

Mediocampistas: Goncalo Guedes, Carlos Soler, Yangel Herrera, Job Ochieng

Delanteros: Mikel Oyarzabal y Luka Sučić.