La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentar al Athletic

Este fin de semana habrá partido entre dos grandes del fútbol español. El Athletic Club y elAtlético de Madrid se enfrentan este sábado por una nueva jornada de LaLiga, en un duelo entre dos equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla. El conjunto de Diego Simeone viene de imponerse 3-1 al Sevilla, mientras que el dueño de casa llega tras conseguir su primer triunfo en el certamen frente al Celta.

A continuación, el posible once del Cholo.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR - Jan Oblak: El esloveno continúa siendo una de las grandes referencias del Atlético. Ante Sevilla tuvo una actuación segura con 4 paradas, aunque no logró el objetivo de sostener su valla en cero.

LD - Marcos Llorente: Capaz de actuar como lateral, interior o incluso en posiciones más adelantadas, aprovecha su potencia y despliegue para llegar con con frecuencia al área rival. En Sevilla asistió a Álex Baena para el tercer tanto.

DFC - Marc Pubill: Puede jugar como lateral o como central, tal como lo hizo en el último encuentro ante Sevilla. En el Sánchez-Pizjuán, disputó los 90' y completó un 89% de pases precisos, además de ganar el 60% de los duelos aéreos que protagonizó.

DFC - Dávid Hancko: El eslovaco aporta fortaleza física, buen juego aéreo y capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo. Se ha convertido en un indispensable para el Cholo en la zaga central.

LI - Alejandro Grimaldo: El fichaje procedente del Bayer Leverkusen le da al Atlético una alternativa especialmente ofensiva por el costado izquierdo, además de ser un especialista en centros y pelota parada.

MD - Giuliano Simeone: La actitud no se negocia y el Cholito lo tiene claro. Intensidad, presión y sacrificio son solo algunas de las características que explican su importancia en el equipo. El argentino fue titular en Sevilla y completó los 90 minutos, aunque no pudo gravitar en ataque.

MC - Morten Hjulmand: El danés rápidamente se hizo con un lugar en el mediocampo por su capacidad para recuperar, distribuir y darle equilibrio al equipo. Titular ante Sevilla, permaneció en cancha hasta los 85 minutos, cuando dejó su lugar a Johnny Cardoso.

Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

MC - Pablo Barrios: Su crecimiento lo ha colocado como una de las piezas centrales del nuevo Atlético. Viene de asisitar a Lookman en el segundo tanto en el Pizjuán y fue uno de los mejores del equipo en aquel triunfo.

MI - Álex Baena: La gran figura en Sevilla. Marcó dos goles y ya suma tres en igual cantidad de jornadas de LaLiga. Un jugador que ha asumido un rol de liderazgo dentro de la cancha.

DC - Kang-in Lee: El surcoreano está justificando rápidamente la apuesta del Atlético por su fichaje. Aporta conducción y capacidad para jugar entre líneas. En Sevilla fue titular, asistió a Baena en el 1-0 y jugó 72 minutos antes de ser reemplazado por Koke.

DC - Ademola Lookman: El nigeriano fue otro de los protagonistas del último partido al marcar el 2-0 después de una asistencia de Barrios. Hoy por hoy, el más desequilibrante del plantel gracias a su velocidad y explosión.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensores: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena

Delanteros: Kang-in Lee, Ademola Lookman

Así se vería la formación del Athletic Club (4-2-3-1)

RC Celta de Vigo v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Portero: Unai Simón

Defensores: Jesús Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche

Mediocampistas: Iñigo Ruiz de Galarreta, Beñat Gerenabarrena

Mediapuntas: Robert Navarro, Oihan Sancet, Álex Berenguer

Delantero: Iñaki Williams

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