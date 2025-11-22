La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Getafe

El Atlético de Madrid le ganó al Levante en su última presentación y buscará un triunfo importante contra el Getafe para poder subir posiciones en la tabla de LaLiga, donde se ubica cuarto a un punto del Villarreal y a tres del FC Barcelona.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Jan Oblak – El esloveno buscará evitar que haya una desgracia en el Coliseum. Si bien encajó un gol contra el Levante, está teniendo una excelente temporada.

LI: Matteo Ruggeri - El Cholo Simeone seguiría apostando por la continuidad del italiano en el sector izquierdo, luego de haber participado en los últimos dos triunfos.

DFC: José María Gimenez – Con la lamentable lesión de Robin Le Normand, le toca al uruguayo repetir tal como en la fecha pasada del campeonato local. Pese a haber estado un largo tiempo lesionado acaba de demostrar que sigue en gran forma física.

DFC: David Hancko - Gracias a la solide defensiva que ha mostrado el equipo en los últimos compromisos, el eslovaco tiene suficientes argumentos para mantenerse como uno de los pilares de la zaga central.

LD: Marcos Llorente – Le tocó ser suplente en la semana por debajo del argentino Nahuel Molina, por lo que tendría lógica que participara de inicio. Entró con muchas ganas en los últimos partidos y, encima, viene de anotar por la UEFA Champions League.

Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

EI: Álex Baena – Para muchos, el joven de 22 años le ha cambiado la cara al equipo, ya que con su presencia en el mediocampo ha logrado que el resto jueguen mejor. El mismo técnico sabe que el extremo tiene aún más para dar.

MC: Koke – El capitán sigue demostrando que es el corazón de este equipo con una labor de sacrificio sin tantos reflectores. Lleva dos asistencias en dos encuentros.

MC: Pablo Barrios – Pese a haber sufrido una leve lesión hace un par de semanas, eso no evitó que jugará la Champions League, demostrando ser alguien clave en el funcionamiento, pues ha estado en diez de los once compromisos disputados.

ED: Giuliano Simeone – El hijo del entrenador tuvo un buen desempeño en la Champions, ya que con una gran jugada individual donde recortó a un rival dentro del área, puso la asistencia que abrió el camino para los suyos. Pese a ello, El Cholo ha dictaminado que debe dar más y mantener su humildad.

DEL: Julián Álvarez – El argentino sigue siendo parte vital del ataque. Sabe muy bien cómo aparecer dentro del área para definir. Ha estado presente en todos los cotejos de la temporada y difícilmente querrá perderse alguno.

DEL: Alexander Sorloth – Al noruego le tocó entrar de cambio por Antoine Griezmann para la Champions League y en los casi diez minutos que estuvo demostró su buen nivel. Tan buena fue su labor que logró poner la última asistencia del partido.

Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Así se vería el posible once del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Josema Giménez, Marcos Llorente

Mediocampistas: Álex Baena, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.