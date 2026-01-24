La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Mallorca

El Cívitas Metropolitano abre sus puertas este fin de semana para un duelo que promete chispas. El Atlético de Madrid regresa a su fortín con la necesidad de pasar página tras un "resbalón" en Champions League ante el Galatasaray.

Aunque los de Diego Simeone vienen de ganar al Alavés en LaLiga, la exigencia en la capital es máxima: marchan cuartos con 41 puntos y no pueden permitirse ceder terreno ante los tres de arriba.

Enfrente llega un RCD Mallorca con la moral por las nubes. La victoria terapéutica 3-2 ante el Athletic Club, cimentada en un hat-trick descomunal de Vedat Muriqi, ha permitido a los bermellones respirar y alejarse de la zona roja, ubicándose en la decimoquinta posición.

Galatasaray v Atletico Madrid - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Mallorca

POR: Jan Oblak – El muro esloveno. En casa suele mostrar su mejor versión. Su seguridad bajo palos es el pilar sobre el que Simeone construye la confianza del equipo tras las dudas europeas.

LD: Marcos Llorente – Potencia inagotable. Su capacidad para recorrer la banda derecha una y otra vez será vital para obligar a Mojica a defender más que atacar.

DFC: Marc Pubill – Juventud y altura. El defensor se ha asentado en la línea de cuatro. Su juego aéreo será fundamental para intentar neutralizar los balones bombeados hacia Muriqi.

DFC: Dávid Hancko – Salida y contundencia. El eslovaco aporta claridad en el inicio del juego y agresividad en los duelos individuales, clave ante delanteros físicos.

LI: Matteo Ruggeri – Profundidad zurda. Su llegada a línea de fondo ofrece una vía de escape constante al equipo, permitiendo que Baena se cierre hacia el medio.

Atletico de Madrid v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

MD: Giuliano Simeone – Garra y herencia. El "Cholito" aporta una intensidad defensiva innegociable y verticalidad por la banda, siendo el primer defensor en la presión alta.

MC: Johnny Cardoso – Músculo americano. Simeone podría apostar por su despliegue físico para ganar la batalla del medio campo a Samu Costa y Mascarell, ganándole la partida a Koke en esta ocasión.

MC: Pablo Barrios – El motor canterano. Su dinamismo y conducción son esenciales para romper líneas y conectar con los delanteros en transiciones rápidas.

MI: Álex Baena – El regreso del talento. Tras descansar, vuelve al once para aportar ese último pase y visión de juego que a veces le falta al Atlético en ataque posicional.

DC: Julián Álvarez – La "Araña" omnipresente. No es un nueve fijo; su movilidad sacará de zona a los centrales del Mallorca, abriendo huecos para Sørloth y los volantes.

DC: Alexander Sørloth – El vikingo del área. Su duelo físico con Raíllo y Valjent será una de las batallas del partido. Buscará fijar a la defensa y rematar todo lo que vuele cerca del área chica.

Atletico De Madrid V Deportivo Alaves - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Jan Oblak Defensas : Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri Mediocampistas : Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Álex Baena

: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Álex Baena Delanteros: Julián Álvarez, Alexander Sørloth

Así se vería la formación del Mallorca (4-2-3-1)

Arrasate plantea un partido serio atrás, confiando en el doble pivote Costa-Mascarell para sostener al equipo y lanzando balones a su referencia ofensiva.

Portero: Leo Román

Leo Román Defensas : Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica

: Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica Mediocampistas : Omar Mascarell, Samu Costa

: Omar Mascarell, Samu Costa Medios Ofensivos : Antonio Sánchez, Virgili, Sergi Darder

: Antonio Sánchez, Virgili, Sergi Darder Delantero: Vedat Muriqi

Un choque de estilos donde el Atlético está obligado a proponer y el Mallorca, con la confianza renovada, esperará su momento para silenciar el Metropolitano.