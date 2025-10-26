La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Real Betis
El cierre de la Jornada 10 de LaLiga será con el Atlético de Madrid visitando al Real Betis el lunes 27 de octubre en el Estadio La Cartuja.
A continuación, te dejamos con la posible alineación de los colchoneros para este compromiso programado a las 16:00 horas (EE.UU.), 14:00 horas (México), 22:00 horas (España).
La posible alineación de Atlético de Madrid vs Real Betis para la Jornada 10 de LaLiga
PO: Jan Oblak - El portero esloveno es considerado uno de los mejores del mundo en su posición y destaca por sus impresionantes atajadas.
LD: Marcos Llorente - Es un mediocentro versátil español conocido por su polivalencia (puede jugar de lateral, pivote o extremo).
DFC: Robin Le Normand - El defensa central francés es fuerte en el juego aéreo y la salida de balón, forma una sólida pareja defensiva.
DFC: José María Giménez - El defensa central uruguayo de 30 años, está en el Atlético desde 2013 se caracteriza por su agresividad y duelos ganados, ha superado lesiones para ser titular indiscutible.
LI: David Hancko - El defensor eslovaco de 27 años destaca por su lectura de juego, pases precisos y solidez defensiva.
MD: Giuliano Simeone - El extremo derecho argentino es veloz y habilidoso en el uno contra uno, ha mostrado olfato goleador y se adapta rápido al estilo intenso del Atlético.
MC: Pablo Barrios - El mediocentro español de 22 años es una joven promesa con visión de juego y recuperación de balones.
MC: Koke - El capitán y mediocentro español de 33 años, con toda su carrera en el Atlético desde las categorías inferiores.
MI: Nico González - El mediocentro español de 23 años cuenta con gran técnica y llegada al área.
DC: Antoine Griezmann - El delantero francés de 34 años es versátil, creativo y goleador.
DC: Julián Álvarez - El delantero argentino de 25 años, es letal definidor con mucho olfato goleador.
Así se vería la formación de Atlético de Madrid (4-4-2)
Portero: Jan Oblak.
Defensas: Marcos Llorente, Le Normand, José María Giménez, David Hancko.
Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nicolás González.
Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Así se vería la formación de Real Betis (4-3-3)
Portero: Pau López.
Defensas: Héctor Bellerín, Natan, Diego Gómez, Junior Firpo.
Centrocampistas: Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Marc Roca.
Delanteros: Antony, Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.