La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Birmingham

El Barcelona ya está en Inglaterra para disputar el segundo amistoso de la pretemporada. En esta ocasión, se medirá con el Birmingham, equipo que milita en la segunda división inglesa, en un encuentro que le servirá a Hansi Flick para probar variantes antes del inicio de la temporada 2026/27. La mayoría de los habituales titulares no forman parte de la convocatoria, ya que siguen de vacaciones después de disputar la Copa del Mundo. Por eso, el DT contará con un plantel mayormente conformado por juveniles y suplentes.

La posible alineación del Barcelona vs Birmingham

Karim Adeyemi, Barcelona | JOSEP LAGO/GettyImages

POR: Wojciech Szczesny - Sobre el final de la temporada 2025/26 se especulaba con un posible retiro y, si bien admite que cada entrenamiento le exige un poco más, todavía siente que tiene fútbol para seguir defendiendo el arco del Barça.

LI: Alejandro Balde - Es un lateral que te cambia el partido en un abrir y cerrar de ojos. La pubalgia frenó su preparación, por lo que este amistoso aparece como una buena prueba para volver a animarse.

DFC: Andreas Christensen - Renovó hasta 2028 después de un largo recorrido de lesiones. Está a dos partidos de llegar a los 100 con la camiseta culé y quiere volver a ser uno de los nombres fijos de la rotación de Flick.

DFC: Gerard Martín - Empezó como lateral y terminó gustando más como central. El DT quedó tan conforme con su rendimiento que el club dejó de mirar refuerzos para esa posición.

LD: Héctor Fort - El préstamo en el Elche le dejó una versión mucho más ofensiva. Ya marcó en la pretemporada y cada llegada suya al área rival por la banda suma puntos para quedarse en el plantel.

MC: Marc Casadó - La lesión de Frenkie de Jong le da la oportunidad de su vida. Casadó es un jugador que ordena, recupera, entiende el ritmo del partido y colabora a la perfección con lo que busca el equipo en el mediocampo.

MC: Marc Bernal - En el club lo imaginan durante muchos años manejando la mitad de la cancha. Una pequeña sobrecarga muscular retrasó su preparación, aunque nadie pierde de vista todo lo que puede ofrecer y es una apuesta a largo plazo.

MC: Guille Fernández - Es un jugador con potencial a mucho más, apenas tiene 17 años y ya tiene proyección en la Masia. Flick decidirá si sigue con el primer equipo o suma minutos lejos del Barça antes de regresar.

ED: Roony Bardghji - El mercado gira alrededor de su nombre mientras espera definir su destino. Cerró la temporada pasada con dos goles y cuatro asistencias en 28 partidos, suficientes para despertar interés dentro de Europa.

DC: Òscar Gistau - Renovó hasta 2028 después de una temporada castigada por las lesiones. El delantero formado en La Masia quiere recuperar el tiempo perdido y volver a mostrar el olfato goleador que lo llevó hasta el filial con apenas 16 años.

EI: Karim Adeyemi - Birmingham va a ser el punto de partida para su aventura blaugrana. Flick lo hizo debutar con Alemania a los 19 años y ahora vuelve a apostar por una velocidad capaz de atravesar cualquier defensa.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Wojciech Szczesny

Defensas: Alejandro Balde, Andreas Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort

Mediocampistas: Marc Casadó, Marc Bernal, Guille Fernández

Delanteros: Karim Adeyemi, Oscar Gistau, Roony Bardghji

Así se vería la formación del Birmingham (4-2-3-1)

August Priske, Birmingham | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

Portero: James Beadle

Defensas: Bright Osayi-Samuel, Christoph Klarer, Dael Fry, Alex Cochrane

Mediocampistas: Tomoki Iwata, Jhon Solís

Mediapuntas: Carlos Vicente, Kanya Fujimoto, Demarai Gray

Delantero: August Priske

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