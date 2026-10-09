La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Getafe

Tres semanas después, Hansi Flick recuperó a todos sus jugadores y el Barcelona regresa a las canchas este sábado para recibir al Getafe en el Camp Nou por la fecha 8 de LaLiga. La intención, claro está, es ampliar su ventaja en la tabla de posiciones, donde marcha primero con puntaje perfecto.

Los culés acumulan diez partidos sin perder entre todas las competiciones y atravesaron el parón internacional sin sufrir bajas adicionales por lesión. Ahora, el DT va a tener que evaluar cómo regresó cada futbolista de su selección y decidir quiénes están en condiciones de jugar desde el inicio y quiénes necesitarán un descanso adicional ante los Azulones.

La posible alineación del Barcelona vs Getafe

Gabriel Jesus, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

POR: Joan García - Después de perderse el partido contra el Sevilla por un edema en la rodilla derecha, apunta a recuperar la titularidad. Antes de su lesión había conseguido tres porterías a cero en sus primeras cinco presentaciones ligueras.

LD: Xavi Espart - Comenzó la temporada peleando por minutos y su esfuerzo tuvo recompensa al ganarse un lugar entre las principales opciones del DT para la zaga. Estrenó su cuenta goleadora ante el Levante y dio dos asistencias.

DFC: Gerard Martín - La lesión de Christensen le da otra oportunidad desde el arranque. Es zurdo, lo que favorece la salida desde ese perfil y, si bien no está en su mejor momento, Flick valora que es un jugador en el que puede confiar para que haga su trabajo.

DFC: Pau Cubarsí - Es el jugador culé con mayor cantidad de pases registrados en LaLiga y está considerado como uno de los mejores centrales del mundo. Confianza renovado, sobre todo porque se dio a conocer que es uno de los nominados al Golden Boy 2026, donde parte como favorito.

LI: Jules Koundé - Pudo volver a la titularidad en dos partidos con Francia y ahora podría volver a hacerlo en el Barça, en un sector izquierdo que está sin dueño fijo. Su participación el sábado va a ser importante para evitar que el Getafe encuentre oportunidades en el contragolpe.

MC: Rodri - Es uno de los fundamentales del equipo porque ordena el mediocampo y le da la jerarquía que necesita un equipo conformado, mayormente, por jugadores muy jóvenes. Sumado a eso, con España se reencontró con el gol luego de más de dos años de sequía a nivel internacional, lo que le da un subidón de confianza.

MC: Pedri - La sociedad con Rodri le sumó muchísimo de cara a una transformación más ofensiva. En sus primeras cuatro presentaciones de liga hizo un gol y dio una asistencia. Sabe aprovechar los espacios que deja el rival para facilitarle la tarea a los delanteros culés.

MCO: Fermín López - Un comienzo de temporada exquisito, con cuatro goles y dos asistencias en LaLiga. La frustración por su lesión y posterior ausencia en el Mundial se tradujo en una mejora exponencial de su nivel de juego en el club, que le valió cinco titularidades. Eso sí, no pudo sumar los minutos que quería durante este parón con España, por lo que llega muy descansado.

ED: Lamine Yamal - Demuestra partido a partido porque es uno de los protagonistas del equipo. No tendrá a Raphinha a su lado, pero con Gabriel Jesus al lado puede ofrecerle al Barça un juego diferente para distraer a los defensores azulones. El español lleva ocho goles y seis asistencias en todas las competiciones de la temporada.

DC: Gabriel Jesus - Todo partido vale, sobre todo para un jugador que pretende ganarse un lugar en un ataque con una competencia enorme. Se estrenó con el gol ante el Feyenoord en la Champions League y repitió ante el Racing de Santander. Con la posible ausencia de Raphinha por precaución, apunta a ser titular este sábado.

EI: Karim Adeyemi - Provocó dos penaltis contra el Racing y le dio un gol a Lamine Yamal cuando tenía la oportunidad de definir él mismo. Si bien todavía busca mejorar sus cifras goleadoras (dos goles en siete partidos), su influencia en el ataque quedó demostrada. Fue convocado nuevamente a la selección de Alemania y jugó dos partidos bajo el mando de Jurgen Klopp, eso puede darle más seguridad para lo que vendrá.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García

Defensores: Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé

Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fermín

Delantero: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Karim Adeyemi

Así se vería la formación del Getafe (5-3-2)

Enes Unal, Getafe | Angel Martinez/GettyImages

Portero: David Soria

Defensores: Johan Mujica, Zaid Romero, Nemanja Gudelj, Djené, Andres García

Mediocampistas: Martín Satriano, Mario Martín, Ramón Terrats

Delantero: Enes Ünal, Iván Azón

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