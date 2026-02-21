La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Levante

Luego de su dolorosa derrota en manos del Girona la fecha anterior de LaLiga, el Barcelona tiene la encomienda de regresar al camino del triunfo frente al Levante, este domingo 22 de febrero en el Spotify Camp Nou. La buena noticia para los culés es que en sus últimos cinco compromisos jamás cayeron contra los Granotas, ya que hay una cosecha de cuatro victorias blaugranas y un empate.



Sin embargo, el alemán Hansi Flick podría tener algunas dudas para la alineación inicial, tomando en cuenta que apenas esta semana se reincorporaron a los entrenamientos Pedri González y el inglés Marcus Rashford, por lo que es posible que decida no arriesgarlos tan rápidamente. Otro caso es el del defensa Eric García, que a pesar de que los estudios arrojaron que no tenía una lesión de gravedad, el simple hecho de tener una sobrecarga en los isquiotibiales sería suficiente para que el cuerpo técnico tenga precaución y no lo haga pasar por una molestia aún más larga.



Aquí está la posible alineación del Barça para el encuentro:

Lamine Yamal | Soccrates Images/GettyImages

Portero: Joan García – Esta vez el arquero tendrá la consigna de sufrir una sorpresa, por lo que estaría más atento tanto a su trabajo como al de su defensiva. Si logra dejar en ceros su arco sería la décima vez en la temporada.

Defensa: Pau Cubarsí – Fue el autor del único tanto culé la fecha pasada frente al Girona. El central ha estado presente en 20 de los encuentros, quedando claro que es uno de los hombres más confiables del técnico.

Defensa: Gerard Martín – Con la duda de Eric García, el lateral izquierdo podría ser habilitado como central, sin embargo, también podría optarse por el uruguayo Ronald Araujo, a quien le tocó entrar de relevo la jornada pasada.

Lateral izquierdo: Alejandro Balde – También le dieron el papel de recambio la semana pasada, por eso esta vez podría ir de arranque. Luego de dos derrotas al hilo, el cuerpo técnico podría mover mucho sus piezas en la parte baja.

Lateral derecho: Jules Koundé – El francés sí fue titular la jornada pasada, pero hay posibilidades de que pierda la titularidad si siguen las derrotas, así que el portugués Joao Cancelo podría estar al acecho del puesto.

Pivote: Frenkie de Jong – Otro que repetiría como titular. Su tarea será la de distribuir las pelotas desde la parte baja, pero tampoco deberá descuidar la importante misión de recuperar la posesión.

Mediocentro: Dani Olmo – El nacido en Terrasa lleva seis goles y seis asistencias tras haber participado en 19 duelos. Cargará con la responsabilidad de alimentar de balones a los delanteros.

Mediocentro: Fermín López – Con números más bajos que su compañero del mediocampo pero nada despreciables, el oriundo de El Campillo acumula cuatro goles y cinco asistencias en 18 cotejos. También deberá brillar.

Extremo izquierdo: Raphinha Dias – El brasileño será el encargado de buscar los espacios por el costado izquierdo gracias a su buen regate y gambeta. Por ahora presume ocho anotaciones.

Extremo derecho: Lamine Yamal – Una de las estrellas del equipo y por lo tanto, con más obligación de convertirse en factor para volver al triunfo. La semana pasada disputó el encuentro completo y se espera lo mismo en esta ocasión.

Delantero: Ferrán Torres – Encabezando el eje del ataque estaría el nacido en Foios. Después de haber estado en 22 encuentros, el romperredes lleva doce dianas y una asistencia. Tal como la jornada pasada, el polaco Robert Lewandowski lo relevaría en el segundo lapso.

FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONA | JOSEP LAGO/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-3-3)



Portero: Joan García

Defensas: Alejandro Balde, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé

Mediocampistas: Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López

Delanteros: Raphinha Dias, Ferrán Torres, Lamine Yamal

La posible alineación del Levante (4-3-3)

Iker Losada | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Mathew Ryan

Defensas: Diego Pampín, Matías Moreno, Adrián de la Fuente, Jeremy Toljan

Mediocampistas: Iker Losada, Ugo Raghouber, Jon Ander Olasagasti

Delanteros: Paco Cortés, Carlos Espí, Víctor García