La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Athletic Club
El próximo partido del FC Barcelona es contra el Athletic Club, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026.
El encuentro se disputa este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City Stadium casa de los clubes: Al-Ittihad, Jeddah, Al-Ahli Saudi F. C, Jeddah Club y la selección de Arabia Saudita.
A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 14:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España).
La posible alineación del Barcelona frente al Athletic Club
P: Joan García - Es el arquero titular con reflejos impresionantes, gran capacidad para el juego con los pies y salida de balón. Destaca por su agilidad, compostura bajo presión y alto porcentaje de paradas.
LD: Jules Koundé - Versátil, rápido y fuerte en el uno contra uno. Excelente en la anticipación, salida de balón y duelos aéreos. Polivalente (puede jugar de central o lateral derecho), con gran lectura de juego y solidez defensiva.
DFC: Pau Cubarsí - Joven talento con gran madurez. Destaca por su salida de balón limpia, posicionamiento inteligente, anticipación y compostura. Considerado un central generacional, elegante y efectivo en la construcción desde atrás.
DFC: Gerard Martín - Versátil defensor con físico y sólido en defensa. Bueno en el uno contra uno, con capacidad para incorporarse al ataque y aportar en balones aéreos.
LI: Alejandro Balde - Explosivo, rápido y ofensivo. Gran capacidad para desbordar por banda, centros precisos y recuperación alta.
MCD: Eric García - Técnico y elegante con el balón. Excelente salida de balón, visión de juego y posicionamiento. Adaptado como pivote defensivo, aporta control y precisión en el pase.
MCD: Pedri - Mago del balón, con visión extraordinaria, pase preciso y creatividad. Gran control, regate en espacios reducidos y capacidad para dictar el ritmo del partido. Clave en la conexión entre líneas.
ED: Lamine Yamal - Regateador nato, velocísimo y con gol. Visión de juego impresionante para su edad, desborde letal y asistencias.
MCO: Fermín López - Dinámico, agresivo y con llegada al área. Bueno en presiones altas, disparo desde media distancia y conexión con el ataque. Aporta energía y goles desde segunda línea.
EI: Raphinha - Rápido, habilidoso y con gran disparo. Excelente regate, centros precisos y capacidad goleadora. Versátil, puede jugar en ambas bandas y aporta experiencia en momentos clave.
DC: Robert Lewandowski - Goleador puro, letal en el área. Gran posicionamiento, remate con ambas piernas y cabeza. Experiencia, liderazgo y olfato para el gol, aunque a sus 37 años sigue siendo referencia en el remate final.
Así se vería la formación de Barcelona (4-2-3-1)
Portero: Joan García
Defensas: Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde.
Centrocampistas: Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rapinha.
Delanteros: Robert Lewandowski.
Así se vería la formación de Athletic (4-5-1)
Portero: Unai Simón
Defensas: Areso, Vivian, Paredes, Lekue.
Centrocampistas: Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams.
Delantero: Berenguer.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.