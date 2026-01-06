La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Athletic Club

El próximo partido del FC Barcelona es contra el Athletic Club, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026.

El encuentro se disputa este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City Stadium casa de los clubes: Al-Ittihad, Jeddah, Al-Ahli Saudi F. C, Jeddah Club y la selección de Arabia Saudita.

A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 14:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España).

Super Cup on the horizon 👀 pic.twitter.com/HzewMmGFBU — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2026

La posible alineación del Barcelona frente al Athletic Club

Joan García viene de un gran partido en el Derbi ante Espanyol | Europa Press Sports/GettyImages

P: Joan García - Es el arquero titular con reflejos impresionantes, gran capacidad para el juego con los pies y salida de balón. Destaca por su agilidad, compostura bajo presión y alto porcentaje de paradas.

LD: Jules Koundé - Versátil, rápido y fuerte en el uno contra uno. Excelente en la anticipación, salida de balón y duelos aéreos. Polivalente (puede jugar de central o lateral derecho), con gran lectura de juego y solidez defensiva.

DFC: Pau Cubarsí - Joven talento con gran madurez. Destaca por su salida de balón limpia, posicionamiento inteligente, anticipación y compostura. Considerado un central generacional, elegante y efectivo en la construcción desde atrás.

DFC: Gerard Martín - Versátil defensor con físico y sólido en defensa. Bueno en el uno contra uno, con capacidad para incorporarse al ataque y aportar en balones aéreos.

LI: Alejandro Balde - Explosivo, rápido y ofensivo. Gran capacidad para desbordar por banda, centros precisos y recuperación alta.

MCD: Eric García - Técnico y elegante con el balón. Excelente salida de balón, visión de juego y posicionamiento. Adaptado como pivote defensivo, aporta control y precisión en el pase.

MCD: Pedri - Mago del balón, con visión extraordinaria, pase preciso y creatividad. Gran control, regate en espacios reducidos y capacidad para dictar el ritmo del partido. Clave en la conexión entre líneas.

ED: Lamine Yamal - Regateador nato, velocísimo y con gol. Visión de juego impresionante para su edad, desborde letal y asistencias.

MCO: Fermín López - Dinámico, agresivo y con llegada al área. Bueno en presiones altas, disparo desde media distancia y conexión con el ataque. Aporta energía y goles desde segunda línea.

EI: Raphinha - Rápido, habilidoso y con gran disparo. Excelente regate, centros precisos y capacidad goleadora. Versátil, puede jugar en ambas bandas y aporta experiencia en momentos clave.

DC: Robert Lewandowski - Goleador puro, letal en el área. Gran posicionamiento, remate con ambas piernas y cabeza. Experiencia, liderazgo y olfato para el gol, aunque a sus 37 años sigue siendo referencia en el remate final.

Así se vería la formación de Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde.

Centrocampistas: Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rapinha.

Delanteros: Robert Lewandowski.

Así se vería la formación de Athletic (4-5-1)

Portero: Unai Simón

Defensas: Areso, Vivian, Paredes, Lekue.

Centrocampistas: Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams.

Delantero: Berenguer.