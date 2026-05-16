La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Betis

Al campeón de LaLiga le quedan dos encuentros para decirle adiós a la temporada 2025/26 y este domingo disputará el último de ellos en condición de local. ¿El objetivo? Firmar una planilla perfecta jugando en casa, donde hasta el momento ha ganado los 18 partidos que jugó.

Enfrente estará un Betis que alcanzó su meta de clasificar a la próxima Champions y que irá al Camp Nou en busca de un triunfo que se le niega allí desde diciembre de 2021.

La posible alineación del Barcelona

POR: Joan García - Apenas 20 goles encajados en 29 apariciones de Liga para el portero que se prepara para integrar la lista Mundialista, además de aportar 15 vallas invictas.

LD: Eric García - Flick podría hacer ingresar a uno de sus jugadores más multifuncionales en el costado derecho en reemplazo de Koundé. Eric ha estado presente en 32 partidos en esta Liga, con un gol y dos asistencias.

DC: Pau Cubarsí - El central de 19 años jugó algo más de 60 minutos ante Alavés en los que no perdió un solo duelo terrestre, aunque sí padeció el juego aéreo de los de Sánchez Flores.

DC: Gerard Martín - El segundo central será el catalán de 24 años, un jugador que se ha consolidado en el once titular de Flick y que también se ofrece como opción de lateral izquierdo.

LI: Joao Cancelo - Flick mantiene una duda en el sector izquierdo de la defensa, aunque el portugués se perfila como titular por encima de Balde. En 14 encuentros, un gol y tres asistencias para el ex-Al Hilal.

MC: Pedri - Un futbolista por el que vale la pena pagar la entrada. Tiene 23 años, pero desde que llegó a Barcelona desde Las Palmas, siempre ha mostrado una madurez que no condice con su edad. Un crack absoluto que España podrá disfrutar en el Mundial.

Fc Barcelona V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

MC: Gavi - Despliegue e inteligencia táctica para hacer circular el balón y darle juego al equipo. Un futbolista que siente la camiseta como pocos y que contagia con su energía.

MCO: Fermín López - Sea por el centro, de mediapunta o incluso de delantero, Fermín se las arregla para estar cerca del gol. Aportó seis en esta Liga, además de nueve asistencias en 29 encuentros.

ED: Marcus Rashford - Viene de marcar un gran gol en el Clásico y de ser el jugador con más remates en la caída ante Alavés. Marca diferencias por calidad y potencia, aunque no termina de ser el jugador de equipo que Flick pretende.

DC: Robert Lewandowski - El polaco podría estar disputando su último partido en el Camp Nou. Todo indica que no continuará en el club al finalizar una temporada en la que anotó 18 goles con el Barça en todas las competencias. Necesita un doblete para asegurar su 15° temporada consecutiva marcando 20 tantos o más.

EI: Raphinha - Su temporada estuvo marcada por una lesión en el tramo decisivo que no le permitió estar en los encuentros más importantes. Necesita recuperar ritmo para llegar a la Copa del Mundo en mejor forma.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo

Mediocampistas: Gavi, Pedri, Fermín

Delanteros: Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Raphina

Así se vería la formación del Betis (4-2-3-1)

Real Betis V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Álvaro Valles

Defensas: Héctor Bellerin, Natan, Valentín Gómez, Júnior Firpo

Mediocampistas: Sofyan Amrabat, Pablo Fornals

Mediapuntas: Antony, Gio Lo Celso, Abde

Delanteros: Chimy Ávila