La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Elche

El Fútbol Club Barcelona viaja este sábado al Estadio Martínez Valero con una misión clara: dormir con cuatro puntos de ventaja en la cima de la tabla. Tras asegurar su pase a octavos de final en Champions, los culés cambian el chip a modo doméstico.

Líderes con un punto de ventaja sobre el Real Madrid (que juega el domingo), los de Hansi Flick saben que ganar en Elche es un golpe psicológico necesario.

El rival, el Elche CF, es un recién ascendido que ha sorprendido por su solidez, especialmente en casa. Los ilicitanos, dirigidos por Eder Sarabia, marchan en el puesto 11 y solo han perdido un partido en su feudo esta temporada (5 victorias, 5 empates).

La posible alineación del Barcelona vs Elche

POR: Joan García – Seguridad bajo palos. Se mantiene como el guardián del arco culé. Su juego de pies será exigido por la presión que suele proponer Sarabia.

LD: Jules Koundé – El cerrojo francés. Indiscutible en el lateral derecho. Su solidez defensiva permite que el lateral opuesto se proyecte con mayor libertad; sin embargo, no debería sorprender la posibilidad de João Cancelo en el once inicial.

DFC: Pau Cubarsí – El kaiser adolescente. Lidera la salida de balón. Su visión para filtrar pases romperá la primera línea de presión del Elche.

DFC: Ronald Araújo – La sorpresa en la zaga. Flick podría optar por él para dar descanso a Gerard Martín, confiando en su polivalencia defensiva y en su confianza recuperada.

LI: Alejandro Balde – La bala por izquierda. Su velocidad será el factor desequilibrante por la banda, buscando asociarse con Raphinha y llegar a línea de fondo.

MCD: Eric García – El pivote táctico. Podría volver a la medular para aportar equilibrio posicional y liberar a De Jong en tareas creativas.

MC: Frenkie de Jong – El motor. Su regreso es la mejor noticia para Flick. Fresco tras la suspensión, será el encargado de dictar el tempo del partido y romper líneas con su conducción.

ED: Lamine Yamal – El genio joven. Partiendo desde la derecha, buscará el uno contra uno constante contra los carrileros del Elche. Es la principal amenaza creativa.

MCO: Fermín López – Energía inagotable. Ocupando la zona central del ataque, su presión tras pérdida y llegada al área desde segunda línea son vitales.

EI: Raphinha – Intensidad brasileña. Vive un momento dulce. Su capacidad para trabajar en defensa y aparecer en zonas de remate lo hace intocable.

DC: Ferran Torres – Hambre de gol. Vuelve a la titularidad. Su movilidad no ofrece referencias a los centrales y buscará aprovechar los espacios que generen sus compañeros.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde

Mediocampistas: Eric García, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha

Delantero: Ferran Torres

Así se vería la formación del Elche (4-4-2 / 5-3-2)

Eder Sarabia intentará hacer de su estadio un fortín nuevamente, apostando por la experiencia de André Silva arriba y el talento joven de Álvaro Rodríguez.

Portero: Rubén Peña

Defensas: Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, Adrià Pedrosa

Mediocampistas: Neto, Grady Diangana, Álvaro Aguado, Germán Valera

Delanteros: Álvaro Rodríguez, André Silva

