La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Girona

El próximo partido del FC Barcelona es contra el Girona correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga. El encuentro se disputa este lunes 16 de febrero en el Estadio Montilivi.

Los culés cayeron por goleada 4-0 entre semana en la semifinal de ida de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación del Barcelona frente al Girona

Rapinha y Marcus Rashford son dudas por lesión, pero podrían estar disponibles para este juego | Europa Press Sports/GettyImages

POR: Joan García - Es el guardameta titular del equipo desde el inicio de esta temporada, siendo un atajador implacable y ha estado en un gran nivel.

LD: Jules Koundé - El defensor francés es polivalente, principalmente lateral derecho o central. Rápido, técnico y sólido en el uno contra uno; uno de los pilares de la defensa blaugrana.

DFC: Pau Cubarsí - Central español de solo 19 años. Es uno de los pilares indiscutibles de la zaga blaugrana bajo Hansi Flick. Es elegante con el balón, excelente en la salida de balón, lectura de juego, liderazgo y en la línea alta defensiva. Muy maduro tácticamente para su edad, con gran inteligencia posicional y capacidad para iniciar jugadas desde atrás. Y

DFC: Eric García - Muy bueno con el balón, lectura de juego e salida desde atrás; elegante pero a veces inconsistente en duelos físicos.

LI: Alejandro Balde - Lateral izquierdo joven, explosivo, rapidísimo y con gran proyección ofensiva. Uno de los mejores laterales izquierdos del mundo por potencial.

MC: Frenkie De Jong - Muy técnico, gran visión de juego y salida de balón. Esta temporada está jugando mucho de mediocentro y un poco más atrasado para la construcción desde abajo.

MC: Dani Olmo - Mediapunta/interior ofensivo español, versátil y creativo. Excelente técnica, visión, regate y llegada desde segunda línea; fichaje clave para el ataque.

MCO: Fermín López - Es un centrocampista ofensivo/interior español. Dinámico, con llegada al área, trabajo incansable y gol; se ha convertido en pieza clave del mediocampo blaugrana.

ED: Rapinha - Extremo brasileño derecho/izquierdo. Rápido, desequilibrante, con regate, centros y gol; aporta verticalidad y peligro constante por banda.

DC: Robert Lewandowski - El centro delantero polaco veterano. Máximo goleador histórico en activo, rematador letal, posicionamiento elite y olfato; sigue siendo el referente ofensivo del equipo.

EI: Lamine Yamal - Extremo derecho (o izquierdo) español de solo 18-19 años, joya de La Masia. Regate endiablado, desborde, visión y gol; ya es estrella mundial y uno de los mejores talentos del planeta.

Así se vería la formación de Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García.

Defensas: Julés Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde.

Centrocampistas: Frenkie De Jong, Dani Olmo, Fermín López.

Delanteros: Rapinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

Así se vería la formación de Girona (4-3-3)

Portero: Gazzaniga.

Defensas: Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau.

Centrocampistas: Iván Martín, Fran Beltrán, Lemar.

Delanteros: Bryan Gil, Tsygankov, Vanat.