La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Rayo Vallecano

El próximo partido del FC Barcelona es contra el Rayo Vallecano correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga. El encuentro se disputa este domingo 22 de marzo en el Spotify Nou Camp.

Los culés vienen de cerrar la llave de octavos de final de la UEFA Champions League frente al Newcastle United.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 09:00 horas (Estados Unidos), 07:00 horas (México), 14:00 horas (España).

La posible alineación del Barcelona frente al Rayo Vallecano

Joan García se ha hecho de la portería culé | Molly Darlington/Copa/GettyImages

PO: Joan García - Es el guardameta titular del equipo desde el inicio de esta temporada. Sus impresionantes atajadas y buen desenvolvimiento lo han convertido en una muralla.

LD: Joao Cancelo - El lateral portugués ha comenzado a ganar cada vez más minutos de la mano de Hansi Flick ante la fuerte carga de partidos en la temporada.

DFC: Pau Cubarsí - Es uno de los pilares indiscutibles de la zaga blaugrana bajo Hansi Flick. Es elegante con el balón, excelente en la salida de balón, lectura de juego, liderazgo y en la línea alta defensiva. Muy maduro tácticamente para su edad, con gran inteligencia posicional y capacidad para iniciar jugadas desde atrás.

DFC: Eric García - Muy bueno con el balón, lectura de juego e salida desde atrás; elegante pero a veces inconsistente en duelos físicos.

LI: Gerard Martín - Formado en categorías inferiores y procedente del Barça Atlètic es un lateral versátil, alto y sólido defensivamente.

MC: Pedri - Es uno de los talentos más brillantes del mundo cuenta con visión excepcional, control del ritmo, regate y llegada. Clave en el mediocampo blaugrana cuando está disponible.

MC: Marc Bernal - La joya de La Masia es un gran recuperador, con buena salida de balón y presencia física.

MCO: Dani Olmo - Mediapunta/interior ofensivo español, versátil y creativo. Excelente técnica, visión, regate y llegada desde segunda línea.

ED: Lamine Yamal - Una joya de La Masia posee un regate endiablado, desborde, visión y gol; ya es estrella mundial y uno de los mejores talentos del planeta.

DC: Ferran Torres - El tiburón es rápido, habilidoso y con gol. Polivalente (juega por ambas bandas o como falso 9), aporta desborde y ha mejorado mucho su definición en el Barça.

EI: Marcus Rashford - El delantero/extremo inglés es veloz, regateador y con gran capacidad goleadora/asistencias en esta temporada con el Barça.

Así se vería la formación de Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García.

Defensas: Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín.

Centrocampistas: Pedri, Marc Bernal, Dani Olmo.

Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford.

Así se vería la formación de Rayo Vallecano (4-2-3-1)

Portero: Augusto Batalla.

Defensas: Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino.

Centrocampistas: Óscar Valentín, Gerard Gumbau; Carlos Martín, Isi Palazon, Fran Pérez.

Delanteros: Jorge De Frutos.