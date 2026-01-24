La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Real Oviedo

El Fútbol Club Barcelona regresa a la acción liguera con la obligación de disipar las dudas que han surgido en una semana agridulce.

Si bien la victoria 4-2 ante el Slavia Praga en Champions acercó el objetivo de los octavos, el precio fue alto: la lesión de Pedri. El canario, brújula del equipo, sufre molestias en el isquiotibial y, aunque el diagnóstico inicial descarta una rotura grave, es baja segura para este domingo.

Este contratiempo llega en el momento más delicado de la temporada doméstica. La derrota 2-1 ante la Real Sociedad la jornada pasada ha reducido la ventaja culé a la mínima expresión: con 49 puntos, solo uno sobre el Real Madrid.

El rival parece propicio para la redención, pero tiene trampa. El Real Oviedo, hundido en el último lugar de la tabla con apenas 13 puntos, llega al Estadi Olímpic Lluís Companys luchando por su supervivencia. Hansi Flick sabe que cualquier exceso de confianza podría costar el liderato.

FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONA | MICHAL CIZEK/GettyImages

La posible alineación del Barcelona vs Real Oviedo

POR: Joan García – Ya no hay lugar a dudas. Flick confía en García para mantener el arco en cero ante el ataque menos goleador de la liga.

LD: Jules Koundé – El cerrojo francés. Indiscutible en el lateral derecho, su capacidad para corregir en velocidad será vital si el Oviedo intenta contragolpear a la espalda de la defensa.

DFC: Eric García – La salida de balón. Entra en el once para aportar claridad en la distribución desde atrás, supliendo la baja de Christensen y permitiendo descansar a Iñigo Martínez.

DFC: Pau Cubarsí – El kaiser adolescente. A pesar de su juventud, lidera la línea defensiva con una madurez impropia de su edad. Su anticipación es clave para mantener al equipo en campo rival.

LI: Alejandro Balde – La bala por izquierda. Con el equipo volcado al ataque, Balde actuará prácticamente como un extremo más, buscando desbordar y asistir a Lewandowski.

Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

MC: Frenkie de Jong – El timonel. Ante la baja de Pedri, el neerlandés asume el mando total del medio campo. Su conducción para romper líneas será el principal argumento para desatascar el partido.

MC: Dani Olmo – Retrasando su posición. En una apuesta ofensiva de Flick, Olmo parte desde el doble pivote junto a De Jong, sacrificando marca por una creatividad desbordante en la base de la jugada.

ED: Lamine Yamal – El desequilibrio puro. La joya de La Masía será la pesadilla del lateral izquierdo del Oviedo. Su capacidad para encarar y disparar con la zurda es el factor X del Barça.

MCO: Fermín López – Energía y llegada. Ocupando la mediapunta, Fermín aporta dinamismo, presión tras pérdida y una llegada al área que suele traducirse en goles importantes.

EI: Raphinha – Intensidad brasileña. Vive un momento dulce de forma. Su trabajo incansable y sus diagonales hacia el arco ofrecen opciones de pase y remate constante.

DC: Robert Lewandowski – El 'Pichichi'. El polaco es la referencia ineludible. Buscará aprovechar los centros de Balde y Yamal para aumentar su cuenta goleadora ante la defensa más frágil del campeonato.

SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Joan García Defensas : Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde Mediocampistas : Frenkie de Jong, Dani Olmo

: Frenkie de Jong, Dani Olmo Volantes ofensivos : Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha

: Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha Delantero: Robert Lewandowski

Así se vería la formación del Real Oviedo (4-4-2)

El colista se presenta con un bloque de dos líneas de cuatro muy juntas, buscando resistir el asedio y aprovechar la velocidad de Hassan y Chaira por las bandas.

Portero: Aarón Escandell

Aarón Escandell Defensas : Lucas Ahijado, Oier Luengo, David Costas, Rahim

: Lucas Ahijado, Oier Luengo, David Costas, Rahim Mediocampistas : Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira

: Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira Delanteros: Alberto Reina, Federico Viñas

Un partido trampa para el líder: obligado a ganar sin su brújula (Pedri) y con la presión de un Real Madrid que no cede, ante un Oviedo que se juega la vida en cada balón.