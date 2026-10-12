La posible alineación titular del Bayern Múnich para enfrentarse al Viking

El Viking y el Bayern Múnich se enfrentan este martes 13 de octubre en el Lyse Arena de Stavanger por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los bávaros arrancaron con una goleada 5-1 sobre el Bodo/Glimt en el Allianz Arena, sellada con un segundo tiempo arrollador. Enfrente estará el vigente campeón de Noruega, que se metió en la fase liga tras pasar por la repesca.

El Bayern llega después de un empate 2-2 ante el Augsburgo, rescatado por un gol de Nathaniel Brown a diez minutos del final. Vincent Kompany no podrá contar con Musiala, pero recupera a Laimer.

La posible alineación de Bayern Múnich vs Viking

POR - Manuel Neuer: En Augsburgo regaló la pelota a los ocho segundos y el rival abrió el marcador, pero Kompany salió a respaldarlo. Podría estar viviendo su última temporada y su gran sueño es despedirse con una tercera Champions.

LD - Konrad Laimer: Se perdió el partido del sábado por el nacimiento de su segundo hijo y vuelve para la noche europea. Presiona, recupera y acompaña el ataque con una intensidad que no negocia.

DFC - Dayot Upamecano: Fue parte de la defensa que dejó el arco en cero ante el Bodø/Glimt. Su velocidad para corregir a campo abierto será clave ante un Viking que buscará lastimar con balones largos a Botheim y Christiansen.

DFC - Jonathan Tah: El orden y la voz de mando de la zaga. Fuerte por arriba y con buena salida, su experiencia será importante en un terreno de juego en el que la pelota corre distinto.

LI - Alphonso Davies: Marcó uno de los cinco goles en el debut europeo. Sigue siendo uno de los laterales más rápidos del mundo, capaz de recorrer toda la banda en segundos.

MC - Joshua Kimmich: El cerebro del mediocampo bávaro. Distribuye, ordena y es una amenaza constante en cada córner o tiro libre.

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

MC - Aleksandar Pavlović: Jugó hasta el minuto 87 en Augsburgo y es fijo en el esquema de Kompany. Tranquilo con la pelota y con muy buena lectura, también se ganó un lugar en la selección alemana.

ED - Michael Olise: Fue el jugador del partido ante el Bodo/Glimt, con un doblete y una asistencia. Atraviesa un gran momento y es posiblemente el jugador más desequilibrante de la actualidad.

MCO - Ismael Saibari: Ocupa el lugar del lesionado Musiala y respondió con el gol del 1-1 en Augsburgo, tras un pase de Kane. Llega al área con decisión y sabe asociarse en espacios reducidos.

EI - Luis Díaz: Incansable en la presión y siempre peligroso en el uno contra uno. En Augsburgo le anularon un gol por fuera de juego. En Stavanger buscará su primer grito en esta Champions.

DC - Harry Kane: Ante el Bodo/Glimt llegó a 55 goles en la Champions League. En Augsburgo no marcó, pero dio las dos asistencias del empate, una muestra de su capacidad para asociarse con el resto del ataque.

Así se vería la formación de Bayern Múnich (4-2-3-1)

Portero: Manuel Neuer

Defensores: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies

Mediocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović

Mediapuntas: Michael Olise, Ismael Saibari, Luis Díaz

Delantero: Harry Kane

Así se vería la formación de Viking (4-4-2)

Viking | Anadolu/GettyImages

Portero: Arild Østbø

Defensores: Henrik Heggheim, Gianni Stensness, Falchener, Kristoffer Haugen

Mediocampistas: Bjørdal, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripić

Delanteros: Peter Christiansen, Erik Botheim

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