La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar al Bournemouth

El Chelsea buscará mejorar su comienzo de temporada en la Premier League este fin de semana, cuando reciba al Bournemouth en Stamford Bridge. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan después de perder 3-0 contra el Brentford antes del parón internacional y ocupan el décimo puesto de la tabla de posiciones con siete puntos. El DT podría rotar jugadores para que aquellos que vienen de viajar con sus selecciones tengan más descanso.

La posible alineación del Chelsea vs Bournemouth

Emiliano Martinez, Chelsea | NurPhoto/GettyImages

POR: Emiliano Martínez - No consiguió ninguna valla invicta desde su llegada a los Blues. En sus últimas dos presentaciones recibió cinco goles y volvió a quedar muy expuesto bajo los tres palos. El parón internacional con la selección argentina no le dio mucho trabajo y pudo mantener el arco en cero, con un buen trabajo el sábado contra Benín.

DFC: Maxence Lacroix - Un arranque prometedor que se quedó empañado por los errores que cometió ante el Brentford. Este partido será su oportunidad de reivindicación y que la firmeza del debut no fue pasajera.

DFC: Wesley Fofana - Es de los pocos jugadores que mantiene la regularidad en lo que va de la temporada. Tiene facilidad para ganar los duelos individuales y buena lectura de juego para saber cuando conviene adelantarse y encontrar espacios.

DFC: Levi Colwill - Reece James pasaría al mediocampo y eso le daría el liderazgo defensivo a Colwill. Esa organización va a requerir que los tres defensores funcionen mejor juntos y evitar que los rivales generen peligro en su área.

CAD: Marco Palestra - Su regreso a los entrenamientos llega en un momento perfecto para el DT. El italiano podría recuperar la titularidad y hacerse cargo del carril derecho para atacar desde posiciones abiertas. El tema va a ser no dejar espacio en esos avances.

MC: Moisés Caicedo - Podría volver al once después de no estar contra el Brentford. Su ausencia coincidió con una derrota por 3-0 en la que el equió sufrió para recuperar la pelota en la mitad de la cancha.

MC: Reece James - Es el comodín de Alonso donde lo requiera, aunque ya dio en la tecla ubicándolo a la par de Caicedo. Desde ahí, el ingles puede aprovechar su precisión en los envíos y hacerse cargo de las jugadas de pelota parada.

CAI: Jorrel Hato - Lleva dos asistencias en la Premier y son consecuencia de la libertad de juego que le dan sus compañeros en el mediocampo. En el carril izquierdo tiene la chance de mostrar que sus mejores partidos aparecen cuando no está limitado al lateral.

MCO: Cole Palmer - No fue al llamado de Inglaterra debido a una lesión. Eso le permitió poder descansar estas semanas para volver recargado al plantel de los Blues. Marcó dos goles en lo que va de la liga y brindó dos asistencias.

MCO: Morgan Rogers - Un fichaje millonario que se justificó con tres goles en las primeras cuatro fechas. No tuvo su actuación más convincente antes del parón, pero viene de marcar con Inglaterra en la Nations. Eficacia asegurada.

DC: Danny Welbeck - La posible ausencia de Joao Pedro le daría otra oportunidad para mostrarse como referencia ofensiva. Tiene que trabajar en conectar mejor con Palmer y Rogers, con los que le costó entenderse en partidos pasados.

Así se vería la formación del Chelsea (3-4-3)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Maxence Lacroix, Wesley Fofana, Levi Colwill

Mediocampistas: Marco Palestra, Moisés Caicedo, Reece James, Jorell Hato

Delanteros: Cole Palmer, Morgan Rogers, Danny Welbeck

Así se vería la formación del Bournemouth (3-4-2-1)

Evanilson, Bournemouth | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Portero: Dorde Petrovic

Defensas: Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert

Mediocampistas: Tyler Adams, Lewis Cook

Mediapuntas: Rayan, Ryan Christie, Marcus Tavernier

Delantero: Evanilson

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