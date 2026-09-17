La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar al Brentford

La fecha 5 de la Premier League se juega este fin de semana y tendrá la visita del Chelsea al Brentford. Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán reencontrarse con la victoria y quedarse con los tres puntos en el Gtech Community Stadium, en especial luego de que el partido contra el Hull City se les escapara y terminara con un empate 2-2 el sábado pasado.

La posible alineación del Chelsea vs Brentford

Emiliano Martinez, Chelsea | ADRIAN DENNIS/GettyImages

POR: Emiliano Martínez - Todavía está buscando un partido que demuestre porque llegó al Chelsea. Si bien, mostró de lo que está hecho evitando que el equipo tenga una diferencia de goles mayor, pero va a necesitar acompañar sus reflejos con más autoridad en juego aéreo y liderazgo desde el fondo.

DFC: Wesley Fofana - Rompe líneas rivales con conducción, faceta que está redescubriendo esta temporada mostrandose mucho menos estático. Esa transformación es ideal para la defensa de tres, que tiene que estar atenta para comenzar el ataque blue.

DFC: Levi Colwill - Queda como el encargado de cuidarle las espaldas a sus compañeros en la zaga cuando se adelantan. No está en un momento de mucha firmeza, pero es importante que esté bien ubicado en su área para evitar que las Abejas le generen peligro al Dibu este viernes.

DFC: Jorrel Hato - Cuanto más libre esté, mejor parece funcionar. Lleva dos asistencias esta temporada y las dos fueron rompiendo con la línea de tres y recorriendo el carril izquierdo. El 3-4-2-1 de Xabi le vino bien.

CAD: Malo Gusto - Es una salida directa por la derecha porque juega con la intención de terminar lo más cerca del ataque que el partido le permita. Eso si, no está afilado en la última jugada y lo que inicia no suele terminar bien, por lo que tendrá que afilarlo para enfrentarse al Brentford y aprovechar esos avances.

MC: Reece James - Alonso encontró la manera de aprovechar sus virtudes sin sacarlo de su zona de confort. Desde la mitad de la cancha todavía puede administrar el ataque blue y ser uno de los encargados de las pelotas paradas.

MC: Roméo Lavia - Le saca jugo a los momentos en los que tiene la pelota en sus pies y busca que la jugada empiece antes de que la defensa rival pueda acomodarse. Lleva un gol y una seguidilla de buenos partidos, todos consecuencia de la continuidad que el DT le está brindando.

CAI: Pep Chavarría - Su estreno como titular en la Premier podría llegar este viernes. Tuvo un buen desempeño contra el Hull City y contra el Leeds en la Carabao Cup atacó y provocó un penal.

MCO: Cole Palmer - La llegada de Morgan Rogers y el gran momento de Joao Pedro le dan más chances de elegir mejor cuándo intervenir y donde estar ubicado para elevar el juego del Chelsea. Lleva cuatro goles esta temporada en todas las competiciones.

MCO: Morgan Rogers - Está en plena búsqueda de encontrar nuevas maneras de participar en el ataque sin depender de una posición fija. Su presencia y movilidad justamente le da más opciones a los Blues para poder generar más peligro en área rival. Lleva tres goles en la Premier esta temporada.

DC: Joao Pedro - Va más allá de su tarea como centrodelantero e incluso a veces sale del área para asociarse y habilitar a Palmer y Rogers. Tiene seis contribuciones de gol en cuatro fechas.

Así se vería la formación del Chelsea (3-4-2-1)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Wesley Fofana, Levi Colwill, Jorrel Hato

Mediocampistas: Malo Gusto, Reece James, Roméo Lavia, Pep Chavarría

Mediapuntas: Cole Palmer, Morgan Rogers

Delantero: Joao Pedro

Así se vería la formación del Brentford (4-2-3-1)

Kevin Schade, Igor Thiago, Brentford | Steve Bardens/GettyImages

Portero: Caoimhín Kelleher

Defensas: Aaron Hickey, Kristoffer Ajer, Jannik Schuster, Keane Lewis-Potter

Mediocampistas: Mamadou Sangaré, Vitaly Janelt

Mediapuntas: Jaidon Anthony, Yehor Yarmoliuk, Kevin Schade

Delantero: Igor Thiago

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE