La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar al Brighton

Chelsea y Brighton se enfrentan este domingo 30 de agosto en Stamford Bridge por la segunda fecha de la Premier League. Los Blues comenzaron el ciclo Xabi Alonso con un triunfo 3-2 sobre Fulham en el derbi, mientras que Brighton protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada inaugural al vencer 4-0 a Aston Villa.

A continuación, el posible once del dueño de casa.

La posible alineación del Chelsea

POR - Robert Sánchez: El español llega después de una actuación irregular ante Fulham, donde cometió varios errores y terminó siendo uno de los puntos más cuestionados pese al triunfo. La llegada del Dibu Martínez lo obliga a levantar el nivel si quiere seguir bajo los tres palos.

DFC - Josh Acheampong: Puede actuar como central o lateral y Alonso lo destacó recientemente al afirmar que, cuando juega con confianza y agresividad, tiene “muchos buenos atributos para un defensor moderno”.

DFC - Maxence Lacroix: El francés fue uno de los mejores jugadores del Chelsea en su debut. Ante Fulham no solo mostró solidez en los duelos y buena capacidad para defender espacios, sino que además asistió a Morgan Rogers en el segundo gol del equipo.

DFC - Levi Colwill: El punto más flojo de la línea defensiva en el triunfo en Craven Cottage. El encuentro frente a Brighton será una oportunidad para recuperar confianza y demostrar que sigue siendo uno de los pilares del equipo.

CAD - Malo Gusto: Su velocidad para recorrer toda la banda y la capacidad que tiene para incorporarse al ataque lo convierten en una pieza especialmente útil en el sistema de tres centrales de Alonso. Viene de ser decisivo ante Luton: puso el centro que Danny Welbeck convirtió en el 1-0 en la Copa de la Liga.

MC - Roméo Lavia: Recuperación y conducción. El belga destaca por su notable serenidad y técnica para girar o tocar de primera cuando rivales lo presionan.

MC - Reece James: El capitán puede jugar como mediocampista en el esquema de Alonso, aprovechando su buen remate, su manejon de pelota y la precisión en los pases. Fue titular ante Fulham y completó un partido correcto; en la temporada pasada marcó dos goles en Premier League y registró seis asistencias en todas las competiciones.

CAI - Jorrel Hato: Ida y vuelta incansable por la banda izquierda. Ante Fulham fue titular y completó los 90 minutos.

Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second Round | Richard Heathcote/GettyImages

MCO - Morgan Rogers: Su debut oficial con Chelsea no pudo ser mejor: marcó el segundo gol del triunfo y fue uno de los jugadores más peligrosos del ataque. La expectativa alrededor suyo sigue siendo enorme.

MCO - Cole Palmer: MVP del estreno: marcó un gol, dio una asistencia y participó directamente en los tres tantos del Chelsea ante Fulham. Después de una temporada 2025/26 condicionada por problemas físicos en la que marcó 10 goles en Premier League y 11 en todas las competiciones, su arranque en este 26/27 ilusiona.

DC - João Pedro: El brasileño continúa demostrando que puede ser el gran referente ofensivo del equipo. Marcó a los 31 segundos ante Fulham y luego asistió a Palmer para el tercer gol. Viene de ser el máximo goleador del Chelsea en la temporada pasada con 20 tantos en todas las competiciones.

Así se vería la formación del Chelsea (3-4-2-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensores: Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill

Mediocampistas: Malo Gusto, Roméo Lavia, Reece James, Jorrel Hato

Mediapuntas: Morgan Rogers, Cole Palmer

Delantero: João Pedro

Así se vería la formación del Brighton (4-2-3-1)

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Alex Pantling/GettyImages

Portero: Bart Verbruggen

Defensores: Mats Wieffer, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli

Mediocampistas: Pascal Groß, Yasin Ayari

Mediapuntas: Diego Gómez, Jack Hinshelwood, Maxim De Cuyper

Delantero: Georginio Rutter