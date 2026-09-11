La posible alineación titular del Chelsea para enfrentar al Hull City

El Chelsea recibe al Hull City este sábado 12 de septiembre por la cuarta jornada de la Premier League. El equipo de Xabi Alonso quiere tomarse revancha de la derrota sufrida en el clásico frente al Arsenal el último domingo y saldrá con lo mejor que tiene a jugar en Stamford Bridge en busca de los tres puntos que le permitan mantenerse en el pelotón de arriba.

La posible alineación del Chelsea vs Hull City

POR: Emiliano Martínez - El argentino llegó para convertirse en el nuevo dueño del arco y ya suma dos titularidades en la Premier. Recibió cinco goles entre sus partidos ante Brighton y Arsenal, aunque realizó 12 atajadas sobre 17 remates recibidos.

DC: Josh Acheampong - Su velocidad y capacidad para defender diferentes posiciones le permiten encajar especialmente bien en una línea de tres. Ante Arsenal fue titular por segundo partido de la temporada, pero no cumplió con una buena tarea.

DC: Maxence Lacroix - Es el único futbolista del once que completó los 270 minutos de las tres primeras fechas de la Premier. Además de ser titular indiscutido en el arranque tras su llegada desde el Palace, el francés registra una asistencia y una tarjeta amarilla.

DC: Levi Colwill - Perdió la titularidad ante Arsenal a manos de Fofana, pero regresaría al equipo frente a Hull. El central ya acumula 79 partidos con Chelsea y forma parte de una rotación defensiva en la que Alonso todavía busca encontrar su combinación ideal.

MD: Pedro Neto - Su adaptación como carrilero derecho le permitió ganar protagonismo en el esquema de Alonso. Lleva un gol en tres partidos de Premier y fue uno de los jugadores más peligrosos ante Arsenal, donde incluso estrelló un remate en el poste.

MC: Reece James - El capitán volvió a ocupar un lugar en el mediocampo, una alternativa que Alonso está utilizando para aprovechar su calidad de pase y su llegada desde segunda línea.

MC: Roméo Lavia - Después de una larga etapa condicionada por las lesiones, está logrando continuidad. Fue titular en los tres partidos previos de Premier y poco a poco se va ganando un lugar en el once habitual.

MI: Jorrel Hato - El ex-Ajax se adaptó rápidamente al fútbol inglés. Alonso lo viene utilizando como carrilero o lateral izquierdo gracias a su despliegue y su veloz ida y vuelta por el sector.

MCO: Morgan Rogers - El fichaje más caro de la historia del club no ha decepcionado en su arranque en Chelsea. Lleva dos goles y una asistencia en tres partidos de Premier, y frente a Arsenal marcó a los 71 segundos para adelantar al equipo en la derrota en el Emirates. Entresemana y por Copa de la Liga, aportó cuatro asistencias en el 6-3 sobre Leeds.

Arsenal v Chelsea - Premier League - Emirates Stadium | John Walton - PA Images/GettyImages

MCO: Cole Palmer - Sigue siendo el principal generador de juego del equipo y ya suma dos goles y una asistencia en la Premier. No tuvo su mejor actuación ante Arsenal, pero se recuperó rápidamente en la Carabao Cup: entró en el entretiempo contra Leeds y marcó dos goles en la remontada 6-3.

DC: João Pedro - El brasileño fue elegido Jugador del Año del Chelsea la temporada pasada y volvió a arrancar esta campaña como referencia ofensiva. Lleva dos goles y dos asistencias en las tres primeras fechas, además de haber completado los 270 minutos de liga.

Así se vería la formación del Chelsea (3-4-2-1)

Portero: Emiliano Martínez

Defensores: Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill

Mediocampistas: Pedro Neto, Reece James, Roméo Lavia, Jorrel Hato

Mediapuntas: Morgan Rogers, Cole Palmer

Delantero: João Pedro

Así se vería la formación del Hull City (3-4-2-1)

Coventry City v Hull City - Premier League 2026/27 | Molly Darlington/GettyImages

Portero: Konstantinos Tzolakis

Defensores: Semi Ajayi, John Egan, Abdoulaye Mendy

Mediocampistas: Lewie Coyle, Regan Slater, Mahamadou Sadio Diallo Gourna-Douath, Ryan Giles

Mediapuntas: Anel Ahmedhodžić Belloumi, Regan Slater

Delantero: Oliver McBurnie

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