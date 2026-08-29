La posible alineación titular del Inter Miami para enfrentar al CF Montréal

Tras cuatro partidos sin poder lograr la victoria dentro de la MLS, el Inter Miami tomó una decisión, cambiar de estratega. El argentino Guillermo Hoyos será reemplazado por su compatriota Cristian ‘Kily’ González, aunque todavía no tomará el puesto porque falta que reciba los permisos de trabajo correspondientes.



Las Garzas se enfrentarán al CF Montréal en el Nu Stadium, pero Hoyos no podrá estar en el banquillo porque fue castigado por acumular infracciones tras llevar a cabo retrasos en los inicios de los partidos. Este sábado 29 de agosto, el equipo rosa tratará de salir de su mala racha, pero enfrente tendrán a una escuadra que lleva cuatro juegos sin perder y que ahora cuenta con el chileno Alexis Sánchez, antiguo compañero del argentino Lionel Messi en el Barcelona de España.



Lo curioso es que el último triunfo de los floridanos justamente fue contra el Impact, el pasado sábado 25 de julio, con el uruguayo Luis Suárez poniendo el único tanto en suelo canadiense.



Aquí está la posible alineación del Inter Miami para el encuentro:

El posible once del Inter Miami

Lionel Messi | Leonardo Fernandez/GettyImages

Portero: Dayne St. Clair – Luego de las críticas por sus constantes errores, el argentino Rocco Ríos perdió su sitio bajo el arco para darle lugar al mundialista. Esta será su segunda titularidad.

Defensa: Gonzalo Luján – En la central tendríamos nuevamente el argentino, siempre y cuando esté totalmente bien de su tobillo, el cual se lastimó la fecha pasada abandonando el campo al minuto 24. Si el deseo no es arriesgarlo, su compatriota Facundo Mura podría ser opción, ya que lo relevó la fecha pasada.

Defensa: Maximiliano Falcón – El uruguayo tampoco es del total agrado de la afición, ya que sienten que no está a la altura de las expectativas. Posiblemente se mantengan en el once, aunque también están la alternativas del ecuatoriano Fricio Caicedo y Tyler Hall.

Lateral izquierdo: Noah Allen – El griego ha sido de lo más destacado del equipo tanto que ya despertó interés en el Viejo Continente. La fecha pasada arrancó desde el banquillo, pero ahora tomaría el sitio del español Sergio Reguilón.

Lateral derecho: Ian Fray – El jamaicano repetiría como inicial. La fecha pasada tuvo el mayor número de acciones defensivas con nueve, además de un amplio recorrido cerca del mediocampo entregando siete recuperaciones.

Pivote: Carlos Casemiro – Sus primeros cinco partidos no han sido los mejores, pero poco a poco se espera que el brasileño tenga mayor adaptación para ser un pilar en el mediocampo.

Mediocentro: Rodrigo De Paul – Es el gran socio de Lionel Messi. Pese a la derrota sufrida el juego anterior, el argentino tuvo el mayor número de ocasiones creadas con tres y tuvo el mayor número de toques con 101.

Mediocentro: Telasco Segovia – En lo que va de la temporada, el talentoso venezolano ha entregado buenos números, pues acumula tres anotaciones y seis asistencias en 19 compromisos. Eso lo ha llevado a ser titular.

Extremo izquierdo: Luis Suárez – Con la lesión del argentino Mateo Silvetti, el cuerpo técnico ha tenido la opción del uruguayo o Dániel Pintér. Debido a su experiencia, El Pistolero alza la mano para iniciar de nuevo.

Extremo derecho: Lionel Messi – La Pulga sigue siendo la pieza más importante del equipo gracias a sus anotaciones y asistencias, sin embargo, no ha podido ser totalmente efectivo, pese a que consiguió su gol 923 ante Toronto FC. Sus fallas desde el manchón penal han ocasionado que las victorias se esfumen.

Delantero: Germán Beterame – Apenas hace unas semanas el argentino sufrió un duro golpe en la cabeza contra el CF Montréal, así que este choque no le traerá buenos recuerdos. De cualquier forma, se vislumbra que será titular.

Luis Suárez | Megan Briggs/GettyImages

La posible alineación del Inter Miami (4-3-2-1)



Portero: Dayen St Clair

Defensas: Noah Allen, Maxi Falcón, Gonzalo Luján, Ian Fray

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Carlos Casemiro, Telasco Segovia

Delanteros: Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez

La posible alineación del CF Montréal (4-3-3)

Daniel Ríos | Tim Austen/GettyImages

Portero: Thomas Gillier

Defensas: Dawid Bugaj, Jalen Neal, Brayan Vera, Luca Petrasso

Mediocampistas: Matthew Longstaff, Daniel Pereira, Victor Loturi

Delanteros: Noah Streit, Prince Osei Owusu, Daniel Ríos