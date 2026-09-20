La posible alineación titular del Inter Miami para enfrentarse a San Diego

Este fin de semana Kily González hará su debut en la Major League Soccer tomando las riendas del vigente campeón de la MLS Cup 2025, el Inter Miami CF.

El conjunto de Florida recibirá al San Diego FC este domingo 20 de septiembre a las 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México) y 00:00 horas (España) en la Jornada 26.

El conjunto de las Garzas viene de conquistar el Campeones Cup derrotando al Club de Fútbol Cruz Azul por 2-0. Mientras que, el equipo de California llega tras haber sido goleado en casa 0-5 ante el Philadelphia Union.

A continuación, les compartimos las posibles alineaciones del conjunto norteamericano en la presentación de 'Kily'.

La posible alineación de Inter Miami vs San Diego

Inter Miami tendrá muchos cambios con la llegada de Kily González | Icon Sportswire/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero canadiense es un portero ágil y muy fuerte en las atajadas, especialmente en el uno contra uno. Destaca por sus reflejos, colocación, lectura de los ángulos y capacidad para salir a cortar centros.

LD: Ian Fray - El lateral jamaiquino es intenso, físico y agresivo en los duelos. Tiene buen sentido de anticipación, capacidad para cubrir espacios. El partido anterior salió tocado y no jugó ante la Máquina Celeste.

DFC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo de enorme experiencia. Su fuerte es leer el juego, recuperar, proteger a los centrales y ganar duelos físicos y aéreos. De nueva cuenta volvería a ser central.

DFC: Maximiliano Falcón - El central uruguayo es muy combativo, intenso y fuerte físicamente. Sobresale en marcaje, anticipación, juego aéreo y duelos individuales.

LI: Fricio Caicedo - Es un defensor joven y dinámico, con buena capacidad física. A pesar que Reguilón ya está recuperado, podría volver a repetir ante la confianza del cuerpo técnico.

MD: Rodrigo De Paul - Es el gran motor del mediocampo. Tiene intensidad, técnica y una enorme capacidad para recorrer metros con balón.

MC: Yannick Bright - El mediocampista italiano ha cumplido cuando se ha requerido y se convertido en uno de los titulares del mediocampo, pero también es utilizado como pivote o central intercambiando zona con Casemiro.

MI: Matías Galarza - El reciente refuerzo guaraní fue titular en la Campeones Cup supliendo a Telasco Segovía de una lesión. El venezolano sufrió una rotura muscular, por eso se perdió el Campeones Cup. Se dice que enfrenta una recuperación de 3-4 semanas,

ED: Lionel Messi - Es el líder y referente del club. Su extraordinaria visión, control, conducción, pase filtrado, regate y definición le permiten jugar prácticamente con libertad total. Es el capitán y goleador del equipo.

DC: Luis Suárez - El legendario goleador charrúa es un delantero centro de enorme inteligencia. Su gran virtud sigue siendo el olfato goleador y el posicionamiento.

EI: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante. Destaca por desmarques, velocidad, presión y ataque de espacios, además de tener buen remate.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Matías Galarza.

Delanteros: Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.

Así se vería la formación de San Diego FC (4-3-3)

Portero: CJ Dos Santos.

Defensas: Oscar Verhoeven, Manu Duah, Ian Murphy, Kieran Sargeant.

Mediocampistas: Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov, Onni Valakari.

Delanteros: Anders Dreyer, Amahl Pellegrino, Elias Achouri.