La posible alineación titular del Liverpool en el partido frente al Brentford

Liverpool cerrará este domingo 24 de mayo una temporada que muchos en Anfield querrán olvidar cuando se enfrente al Brentford por la última jornada de la Premier League. El partido marcará el adiós de Mohamed Salah del club luego de 9 temporadas en las que conquistó 9 títulos.

A continuación, el once del que dispondría Arne Slot para la despedida.

La posible alineación del Liverpool vs Brentford

POR: Alisson Becker - El arquero brasileño fue confirmado en la lista mundialista de Ancelotti. Viene de algunas lesiones, pero tiene posibilidades de jugar. Si no llega, su reemplazante será Mamardashvili.

LD: Joe Gomez - Habitual defensor central, Slot improvisará con Gomez en el costado derecho. El jugador de 28 años es la rueda de auxilio con la que cuenta el DT para armar la línea de fondo.

DFC: Ibrahima Konaté - Uno de los pilares del equipo de Slot. Con su imponente físico, el francés asegura un altísimo porcentaje de duelos ganados.

DFC: Virgil van Dijk - El capitán y líder de este equipo no se ha perdido un solo encuentro de esta liga y la despedida en Anfield no será la excepción.

LI: Andrew Robertson - El escocés podría ocupar el lugar que habitualmente ocupa Milos Kerkez. Cuenta con menos explosión que el húngaro, pero con más oficio y capacidad para asociarse con el mediocampo.

MC: Ryan Gravenberch - Uno de los futbolistas más completos de la plantilla y uno que le ofrece soluciones a Slot en ambas facetas del juego. Recupera incansablemente, pero también llega al gol y rompe líneas con el pase.

Liverpool v Chelsea - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

MC: Alexis Mac Allister - Mientras se prepara para un nuevo Mundial, el argentino intentará ante Brentford volver a marcar por Premier, algo que no logra desde fines de febrero ante West Ham.

MCO: Dominik Szoboszlai - El húngaro es por varios cuerpos de distancia, el mejor jugador del Liverpool de la temporada. Ha cubierto diferentes posiciones y en todas se ha destacado. Sus números en Premier: 6 goles y 7 asistencias en 35 encuentros.

ED: Mohamed Salah - El ídolo egipcio vivirá una tarde llena de emoción cuando salga a Anfield por última vez con la camiseta roja. Cierra una etapa repleta de éxitos que lo llevaron a ser una de las estrellas del fútbol mundial.

EI: Rio Ngumoha - El joven delantero tendrá una nueva oportunidad de mostrarse de cara a la próxima temporada, donde seguramente vaya a tener más oportunidades. Viene de ser titular en dos partidos importantes, ante el Chelsea (asistió a Gravenberch) y frente al Aston Villa.

DC: Cody Gakpo - El ex-PSV tendrá la responsabilidad nuevamente de ser la referencia de área, pese a no ser un centrodelantero de oficio.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

Mediapuntas: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha

Delantero: Cody Gakpo

Así se vería la formación del Brentford (4-5-1)

Brentford v Everton - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Portero: Caoimhín Kelleher

Defensas: Michael Kayode, Nathan Collins, Kristoffer Ajer

Mediocampistas: Yehor Yarmolyuk, Vitaly Janelt, Dango Ouattara, Mathias Jensen, Mikkel Damsgaard

Delanteros: Igor Thiago