La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Nottingham Forest

El Liverpool está sexto en una Premier League complicada para ellos y buscarán vencer al Nottingham Forest de visitante para intentar acomodarse en puestos de clasificación a las copas europeas mientras aguardan por la continuidad tanto de la UEFA Champions League como de la FA Cup.

La posible alineación del Liverpool

POR: Alisson Becker - El salvavidas. Con una defensa remendada, su figura se agiganta. Necesitará estar atento no solo bajo palos, sino jugando como líbero para cubrir la espalda de una línea defensiva con variantes.

LD: Joe Gomez - Puede jugar de central o lateral derecho, aporta velocidad para cubrir a campo abierto y suele destacarse por su solidez en duelos defensivos. en la temporada ha completado más del 92 % de pases con precisión y recuperado 12 balones.

DFC: Ibrahima Konaté - La muralla física. Deberá multiplicarse para ayudar a Jones en las coberturas. Su duelo con la potencia de Lorenzo Lucca será chispas puras; si Konaté gana los duelos individuales, el Liverpool respirará.

DFC: Virgil Van Dijk - El capitán. En momentos de crisis, su liderazgo es innegociable. Deberá ordenar una defensa que nunca ha jugado junta en esta configuración, asegurando la salida limpia de balón.

LI: Milos Kerkez - Energía por la banda. Gana la partida en el lateral izquierdo. Su ida y vuelta constante será fundamental para desgastar a la defensa del Nottingham y ofrecer amplitud.

Liverpool v Brighton and Hove Albion - Emirates FA Cup - Fourth Round - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

MC: Dominik Szoboszlai - El motor húngaro. Aporta despliegue físico y un disparo de media distancia letal. Será el encargado de conectar la base de la jugada con los mediapuntas.

MC: Alexis Mac Allister - El cerebro. El argentino tiene la llave del juego y deberá mezclar el juego en corto con cambios de orientación largos para mover al bloque bajo del Forest.

ED: Mohamed Salah - El Faraón. Lleva una sequía goleadora (desde noviembre en liga según reportes) que necesita romper ya. Su duelo con Neco Williams será fascinante; si logra aislarse en el uno contra uno, el Liverpool tiene medio gol.

MCO: Florian Wirtz - La magia. El jugador más en forma. Jugando entre líneas, buscará recibir a la espalda de los pivotes rivales. Su visión para filtrar el último pase es la herramienta para abrir el cerrojo.

EI: Cody Gakpo - Potencia y diagonal. Partiendo desde la izquierda, su tendencia a recortar hacia dentro liberará el carril para Kerkez. Su disparo de media distancia es un recurso valioso si el partido se atasca.

DC: Federico Chiesa - Es un jugador capaz de romper defensas tanto por la banda como desde zonas interiores, y con una fuerte implicación tanto en ataque como en el pressing defensivo.

Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Mediocampistas: Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister

Volantes ofensivos: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo

Delantero: Federico Chiesa

Así se vería la posible alineación del Nottingham Forest (4-2-3-1)

Nottingham Forest team prior to kick off during the UEFA... | SOPA Images/GettyImages

Portero: Stefan Ortega

Defensas: Neco Williams, Morato, Nikola Milenkovic, Ola Aina

Mediocampistas: Elliot Anderson, Ibrahim Sangare

Volantes ofensivos: Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Omari Hutchinson

Delantero: Lorenzo Lucca