La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Nottingham Forest
El Liverpool está sexto en una Premier League complicada para ellos y buscarán vencer al Nottingham Forest de visitante para intentar acomodarse en puestos de clasificación a las copas europeas mientras aguardan por la continuidad tanto de la UEFA Champions League como de la FA Cup.
La posible alineación del Liverpool
POR: Alisson Becker - El salvavidas. Con una defensa remendada, su figura se agiganta. Necesitará estar atento no solo bajo palos, sino jugando como líbero para cubrir la espalda de una línea defensiva con variantes.
LD: Joe Gomez - Puede jugar de central o lateral derecho, aporta velocidad para cubrir a campo abierto y suele destacarse por su solidez en duelos defensivos. en la temporada ha completado más del 92 % de pases con precisión y recuperado 12 balones.
DFC: Ibrahima Konaté - La muralla física. Deberá multiplicarse para ayudar a Jones en las coberturas. Su duelo con la potencia de Lorenzo Lucca será chispas puras; si Konaté gana los duelos individuales, el Liverpool respirará.
DFC: Virgil Van Dijk - El capitán. En momentos de crisis, su liderazgo es innegociable. Deberá ordenar una defensa que nunca ha jugado junta en esta configuración, asegurando la salida limpia de balón.
LI: Milos Kerkez - Energía por la banda. Gana la partida en el lateral izquierdo. Su ida y vuelta constante será fundamental para desgastar a la defensa del Nottingham y ofrecer amplitud.
MC: Dominik Szoboszlai - El motor húngaro. Aporta despliegue físico y un disparo de media distancia letal. Será el encargado de conectar la base de la jugada con los mediapuntas.
MC: Alexis Mac Allister - El cerebro. El argentino tiene la llave del juego y deberá mezclar el juego en corto con cambios de orientación largos para mover al bloque bajo del Forest.
ED: Mohamed Salah - El Faraón. Lleva una sequía goleadora (desde noviembre en liga según reportes) que necesita romper ya. Su duelo con Neco Williams será fascinante; si logra aislarse en el uno contra uno, el Liverpool tiene medio gol.
MCO: Florian Wirtz - La magia. El jugador más en forma. Jugando entre líneas, buscará recibir a la espalda de los pivotes rivales. Su visión para filtrar el último pase es la herramienta para abrir el cerrojo.
EI: Cody Gakpo - Potencia y diagonal. Partiendo desde la izquierda, su tendencia a recortar hacia dentro liberará el carril para Kerkez. Su disparo de media distancia es un recurso valioso si el partido se atasca.
DC: Federico Chiesa - Es un jugador capaz de romper defensas tanto por la banda como desde zonas interiores, y con una fuerte implicación tanto en ataque como en el pressing defensivo.
Así se vería la posible alineación del Liverpool (4-2-3-1)
Portero: Alisson Becker
Defensas: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
Mediocampistas: Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister
Volantes ofensivos: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo
Delantero: Federico Chiesa
Así se vería la posible alineación del Nottingham Forest (4-2-3-1)
Portero: Stefan Ortega
Defensas: Neco Williams, Morato, Nikola Milenkovic, Ola Aina
Mediocampistas: Elliot Anderson, Ibrahim Sangare
Volantes ofensivos: Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Omari Hutchinson
Delantero: Lorenzo Lucca
