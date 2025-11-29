La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al West Ham

La situación en la tabla es tensa para el Liverpool, que no logra salir de su pésima racha de resultados y preocupa a todos.

Por eso, está obligado a ganarle al West Ham para olvidar estos últimos partidos y comenzar a posicionarse en zona de copas internacionales, aunque sigue lejos del líder de la Premier League, el Arsenal.

Por su parte, el West Ham se encuentra en la posición 17 con 11 puntos, luchando por mantenerse vivo en la competición y mejorar su ubicación.

La posible alineación del Liverpool vs West Ham

POR: Alisson Becker - El guardameta brasileño es indiscutible. Su liderazgo y capacidad para salvar puntos en momentos clave son el cimiento de la defensa de Arne Slot.

LD: Conor Bradley - El joven lateral sigue demostrando que está para grandes citas. Su energía inagotable para recorrer la banda derecha aporta profundidad al ataque y sacrificio en el repliegue.

DFC: Ibrahima Konaté - La muralla francesa. Su potencia física y velocidad en la corrección son vitales para permitir que el equipo juegue con la línea defensiva adelantada.

DFC: Virgil van Dijk - El capitán y referente. Más allá de su bajísimo nivel, su juego aéreo y precisión serán fundamentales para dominar al rival desde la salida.

LI: Andrew Robertson - El escocés aporta experiencia y garra. Su entendimiento con los mediocampistas y sus centros venenosos son una de las armas ofensivas clásicas de los Reds.

MD: Mohamed Salah - El 'Rey Egipcio' parte desde la banda derecha pero con libertad total. Es la principal carta de gol y asistencia del equipo en noches europeas.

MC: Ryan Gravenberch - El neerlandés vive un gran momento de forma. Su capacidad para conducir el balón y romper la presión rival será clave en la transición defensa-ataque.

MC: Alexis Mac Allister - El campeón del mundo es el cerebro del mediocampo. Su visión de juego, pausa y precisión en el pase corto manejarán los tiempos del partido.

MI: Florian Wirtz - El talento alemán aporta magia y creatividad. Jugando perfilado hacia el ataque, buscará filtrar balones entre la defensa neerlandesa y asociarse con los puntas.

DC: Dominik Szoboszlai - En un rol más ofensivo, el húngaro utilizará su potente disparo de media distancia y su llegada al área para sorprender a la zaga rival.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés será la referencia en punta. Su movilidad y capacidad para atacar los espacios buscarán estirar a la defensa rival para generar huecos.

Así se vería la formación del Liverpool (4-4-2)

Portero : Alisson Becker

: Alisson Becker Defensas : Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson Mediocampistas : Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz

: Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz Delanteros: Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike

Así se vería la formación del West Ham (3-4-3)

Portero: Areola

Defensas: Kilman, Igor, Todibo

Mediocampistas: Wan-Bissaka, Potts, Fernandes, Diouf