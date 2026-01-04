La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Fulham

Este domingo 4 de enero se llevará a cabo la Jornada 20 de la Premier League desde el Craven Cottage entre el Fulham y el Liverpool.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Reds para este compromiso programado a las 10:00 horas (Estados Unidos), 09:00 horas (México) y 14:00 horas (España).

La posible alineación de Liverpool vs Fulham para la Jornada 20 de la Premier League

Liverpool viene de igualar sin goles ante Leeds | Liverpool FC/GettyImages

PO: Alisson Becker - El portero brasileño ha recuperado la titularidad bajo los palos una vez que se encuentra recuperado de su lesión.

LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada. Ha jugado todos los partidos en lo que llevamos de temporada, entre todas las competiciones, excepto la EFL Cup.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible. Igual que Konaté, ha disputado todos los partidos que ha jugado el Liverpool esta temporada, excepto la EFL Cup. Es el jugador red que acumula más minutos sobre el terreno de juego.

LI: Andrew Robertson - El histórico escocés regresó a la titularidad el partido anterior en Champions y podría mantenerse.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad. Su presencia en el once es clave para aportar equilibrio al equipo.

MCD: Curtis Jones - El canterano red acaba de alcanzar las 200 apariciones en el club y recientemente wn la temporada 2025/26, bajo Arne Slot, ha tenido un gran impacto reciente: ha sido uno de los mejores jugadores del equipo en semanas recientes.

MD: Jeremie Frimpong - El polivalente lateral neerlandés es un elemento que suele aportar mucho al esquema que se plantea.

MC: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

MI: Florian Wirtz - El atacante alemán no ha tenido el mejor arranque de temporada, sin embargo, sigue recibiendo oportunidades para mostrarse y recuperar el nivel del Bayer Leverkusen y poco a poco lo ha conseguido.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker.

Defensas: Connor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz.

Delanteros: Hugo Ekitike.

Así se vería la formación del Fulham (4-2-3-1)

Portero: Bernd Leno.

Defensas: Kenny Kete, Joachim Andersen, Jorge Cuenca, Antonee Robinson.

Centrocampistas: Sasa Lukic, Sander Berge; Harry Wilson, Emile Smith, Kevin.

Delanteros: Raúl Jiménez.

