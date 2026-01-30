La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Newcastle

El 6-0 ante el Qarabag por la UEFA Champions League fue un bálsamo para el Liverpool y Arne Slot. El conjunto de Anfield finalizó en la tercera colocación de la fase de liga de la Champions y clasificó a octavos de final de forma holgada.

Para los Reds, la noche tuvo un objetivo doble: asegurar matemáticamente su lugar entre los ocho mejores para evitar la ronda de playoffs y, sobre todo, recuperar la sonrisa tras la derrota doméstica ante el Bournemouth y una semana marcada por el luto y las lesiones.

Ahora se viene el Newcastle y el Liverpool e intentará volver a ganar tras 5 partidos, con 4 empates y una derrota en la Premier League, ya que las últimas victorias han sido por la FA Cup y por Champions League.

La posible alineación del Liverpool vs Newcastle

POR: Alisson Becker – El guardián. Tras el susto del choque con Gomez, el brasileño está listo. Su experiencia es vital para organizar una defensa que tendrá caras nuevas en posiciones clave.

LD: Jeremie Frimpong – El carrilero total. Su velocidad será la principal vía de escape del Liverpool. Slot le dará libertad total para atacar, confiando en que Endo y los pivotes cubran su espalda.

DFC: Wataru Endo – El sacrificio nipón. Ante la emergencia central, el japonés retrasa su posición. Su lectura de juego y disciplina táctica serán puestas a prueba en una zona del campo no habitual para él.

DFC: Virgil van Dijk – El capitán y bastión. Hoy más que nunca, 'VVD' debe ser el líder. Sin su pareja habitual (Konaté), tendrá que multiplicar sus coberturas y liderar el juego aéreo.

LI: Milos Kerkez – Energía por la banda. Gana la partida en el lateral izquierdo. Su ida y vuelta constante será fundamental para desgastar a la defensa del Newcastle y ofrecer amplitud.

MC: Ryan Gravenberch – El eje del juego. Su elegancia para conducir el balón y romper la primera línea de presión será clave para que el Liverpool domine la posesión desde el inicio.

MC: Dominik Szoboszlai – El motor húngaro. Aporta despliegue físico y un disparo de media distancia letal. Será el encargado de conectar la base de la jugada con los mediapuntas.

MCO: Alexis Mac Allister – Creatividad en tres cuartos. Jugando más adelantado, el argentino buscará filtrar pases entre la cerrada defensa azerí y asociarse en corto con Salah.

ED: Mohamed Salah – El Faraón. La gran estrella de la noche. Buscará aprovechar los espacios que genere Ekitike para diagonalizar y buscar el gol que sentencie el partido rápido.

EI: Florian Wirtz – Magia alemana. Partiendo desde la izquierda o el centro, Wirtz tiene la llave para abrir el cerrojo. Su visión de juego es el complemento perfecto para la velocidad de los extremos.

DC: Hugo Ekitike – La referencia. El joven delantero recibe la oportunidad de liderar el ataque. Su movilidad y capacidad para caer a bandas serán vitales para desordenar a los centrales rivales.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Alisson Becker Defensas : Jeremie Frimpong, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Jeremie Frimpong, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Mediocampistas : Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai

: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai Volantes ofensivos : Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz

: Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz Delantero: Hugo Ekitike

Así se vería la formación del Newcastle (5-4-1)

Portero: Pope

Defensas: Miley, Thiaw, Botman, Burn, Hall

Mediocampistas: Elanga, Ramsey, Tonali, Willock;

Delantero: Woltemade

