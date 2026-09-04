La posible alineación titular del Manchester City para enfrentar al Coventry

El Manchester City será local en la fecha 3 de la Premier League y recibirá al Coventry en el Etihad. Los dirigidos por Enzo Maresca comenzaron la temporada con dos victorias, la última por 4-1 contra el Crystal Palace en el sur de Londres, y buscarán seguir extendiendo esa racha y trasladarla también al debut en la Champions League contra el Porto el próximo martes. El Coventry, por su parte, todavía no pudo sumar puntos e intentará conseguirlos en su visita a los Citizens.

La posible alineación del Manchester City vs Coventry

Rayan Cherki, Manchester City | Mike Hewitt/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - El rebote del tiro libre de Yéremy Pino terminó pegándole en la espalda y le impidió mantener el arco en cero. Se le está complicando de más la tarea bajo los tres palos y, de hecho, todavía no tiene ninguna valla invicta entre la pretemporada y el comienzo de la Premier.

LD: Abdukodir Khusanov - Ya está cerca de la versión que el equipo necesita. Se muestra más confiado, incluso para adelantar líneas y ser una opción de pase más, además de haber mejorado su efectividad en pases.

DFC: Rúben Dias - Convincente. El capitán empieza los ataques desde muy atrás y es uno de los líderes en juego aéreo. No debería tener mayores problemas en el partido contra el Coventry.

DFC: Marc Guéhi - Arrancó la temporada como mediocampista y, de hecho, terminó marcando el empate que remontó el partido contra el Bournemouth. Ahora volvió a la zaga para demostrar que es un jugador de toda la cancha. Útil donde se lo necesite.

LI: Josko Gvardiol - Un gol para ganar el partido en la primera fecha y una asistencia para Rayan Cherki en la goleada contra el Palace. Podría ocupar el lugar de Nico O'Reilly como parte de la rotación que propone el DT.

MC: Ayyoub Bouaddi - Ya tuvo su debut en el equipo, pocos minutos, pero suficientes para entrar en tono y poder ganarse su primera titularidad. Hay mucha expectativa con respecto a su fichaje y tanto el técnico como los hinchas esperan que esté a la altura. Es jóven y tiene potencial.

MC: Elliot Anderson - Es el mediocampista que el City necesitaba. Recupera y conduce, se posiciona más retrasado para adoptar una tarea defensiva, pero se adelanta cuando sabe que puede colaborar con el equipo.

MP: Rayan Cherki - Está en su mejor momento. Suma 4 participaciones de gol (dos tantos y dos asistencias) en dos partidos. Tiene una lectura de juego excepcional y encontró su lugar dentro de un ataque que tiene nombres de primer nivel.

MCO: Phil Foden - Si bien está participando mucho y genera ventajas, todavía busca reencontrarse con el remate que tantas veces resolvió partidos. Maresca podría cambiar el planteo para sumar a Enzo Fernández en el mediocampo y el lugar de Foden quedaría en duda.

MP: Antoine Semenyo - A la altura de las circunstancias, siempre. En la pretemporada, con la ausencia de los habituales titulares, se puso el equipo al hombro y brilló. Ahora, con la Premier en marcha, se entiende perfecto con sus compañeros y ya dejó una asistencia.

DC: Erling Haaland - Se quedó con ganas de gol en el debut, asi que lo corrigió con un doblete contra el Palace. Contra el Coventry podría tener la posibilidad de extender la racha goleadora y poder posicionarse en el área rival para esperar los envíos del equipo.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol

Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson

Mediapuntas: Rayan Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Coventry (5-3-2)

Ephron Mason-Clark, Coventry City | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Portero: Carl Rushworth

Defensas: Milan van Ewijk, Bobby Thomas, Ethan Pinnock, Aurele Amenda, Jay Dasilva

Mediocampistas: Caleb Yirenkyi, Matt Grimes, Jack Rudoni

Delantero: Ephron Mason-Clark, Taiwo Awoniyi

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