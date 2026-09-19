La posible alineación titular del Manchester City para enfrentar al Sunderland

Manchester City recibe al Sunderland este domingo 20 de septiembre por la quinta fecha de la Premier League. El equipo de Enzo Maresca llega con puntaje perfecto en el certamen y habiendo goleado al Norwich por la Copa de la Liga, mientras que los visitantes buscan recuperarse en Premier de la derrota sufrida ante Arsenal tras vencer al AZ Alkmaar en su estreno europeo.

A continuación, el posible once de Enzo Maresca.

La posible alineación del Manchester City vs Sunderland

POR - Gianluigi Donnarumma: El italiano fue determinante en el último partido ante Manchester United. Con el City jugando con diez hombres durante más de una hora, respondió con 3 paradas clave para conservar el 1-0.

LD - Matheus Nunes: El portugués vuelve a aparecer como lateral derecho en un equipo donde su polivalencia resulta especialmente útil. Viene de ser uno de los jugadores más destacados del triunfo en el derbi.

DFC - Rúben Dias: El capitán continúa siendo una referencia para una defensa que tuvo que adaptarse a varios cambios durante el inicio de la temporada. Su fortaleza en los duelos y capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo le permiten asumir un papel importante también cuando el City necesita controlar el ritmo.

DFC - Marc Guéhi: Su capacidad de anticiparse a la jugada y su buen trato de pelota encajan con la idea de Maresca, que necesita centrales capaces de defender lejos de su propia área.

LI - Josko Gvardiol: Su participación en el triunfo ante el United fue decisiva: desde la izquierda puso el centro que terminó en el gol de Haaland. Un defensor que sabe cómo aportar en ataque.

MC - Elliot Anderson: El ex-Forets empieza a convertirse en una de las piezas importantes del nuevo City. Su recorrido box-to-box le permite colaborar en la recuperación y conducir hacia adelante. Ante el United fue elegido como la gran figura del equipo por su esfuerzo en la mitad de la cancha con un hombre de menos.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

MC - Enzo Fernández: Distribución, intensidad y llegada al área rival. De los jugadores más completos que tiene la Premier.

ED - Ilay El NDiaye: El senegalés representa una alternativa de mayor movilidad para el frente de ataque. Puede partir desde una posición exterior, aparecer entre líneas o acercarse a Haaland, ofreciendo una dinámica diferente a la de un mediapunta más fijo como lo es Foden.

MCO - Rayan Cherki: Lleva dos goles y dos asistencias en cuatro partidos de Premier League y participó directamente en cuatro tantos, además de haber marcado nuevamente ante Norwich en la Carabao Cup.

EI - Antoine Semenyo: Su potencia y capacidad para atacar espacios lo convierten en una pieza importante cuando el City necesita darle amplitud al ataque. Fue titular en las cuatro jornadas de Premier League y suma dos asistencias.

DC - Erling Haaland: El noruego siempre está. Volvió a aparecer cuando más lo necesitaba el equipo y marcó el único gol ante Manchester United, después de que el City quedara con diez jugadores. Lleva cinco goles en las primeras cuatro jornadas de la Premier y continúa siendo la principal referencia ofensiva de Maresca.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol

Mediocampistas: Elliot Anderson, Enzo Fernández

Mediapuntas: Ilay El NDiaye, Rayan Cherki, Antoine Semenyo

Delantero: Erling Haaland



Posible alineación del Sunderland (4-2-3-1)

Sunderland AFC v AZ Alkmaar - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 | George Wood/GettyImages

Portero: Robin Roefs

Defensas: Nordi Mukiele, Kevin Danso, Daniel Ballard, Dayann Methalie

Mediocampistas: Granit Xhaka, Noah Sadiki

Mediapuntas: Thomas Meunier, Enzo Le Fée, Nilson Angulo

Delantero: Brian Brobbey