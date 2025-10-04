La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Brentford

El Manchester City vuelve a la acción en la Premier League tras su empate 2-2 frente al Mónaco por la UEFA Champions League y tendrá la difícil tarea de visitar al Brentford, que no viene bien pero supo ser un equipo duro la temporada pasada.

El posible once del Manchester City

POR: Gianluigi Donnarumma - El guardameta italiano es la garantía bajo los tres palos. Su imponente presencia y seguridad en el arco serán claves para mantener la calma.

LD: Nico O'Reilly - El joven lateral se ha ganado la confianza de Guardiola. Su solidez defensiva y su inteligencia para sumarse al ataque le otorgan un gran equilibrio al equipo por la banda derecha.

DFC: Joško Gvardiol - Jugando como central, el croata aporta una salida de balón limpia y una gran velocidad para corregir a la espalda. Su versatilidad y lectura de juego son fundamentales.

FBL-EUR-C1-MONACO-MAN CITY | FREDERIC DIDES/GettyImages

DFC: Rúben Dias - El líder y mariscal de la defensa. Su jerarquía, anticipación y voz de mando son indispensables para organizar la zaga y darle solidez al conjunto de Mánchester.

LI: Matheus Nunes - El portugués se ha adueñado de la banda izquierda. Su potencia física para recorrer el carril y su capacidad para llegar a línea de fondo lo convierten en una amenaza constante.

MCD: Nico González - Ante la más que probable ausencia de Rodri, el español volverá a asumir el rol de ancla en el mediocampo. Su capacidad para recuperar y distribuir el balón con criterio será vital para el equilibrio del equipo.

ED: Jérémy Doku - Un extremo puro y desequilibrante. Su velocidad explosiva y su habilidad en el uno contra uno son un arma letal para romper defensas cerradas y generar peligro por la banda.

AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Ciancaphoto Studio/GettyImages

MCI: Phil Foden - El talentoso canterano es el motor creativo del equipo. Jugando como interior, su visión de juego, regate y llegada desde segunda línea son la llave para generar las principales opciones de gol.

MCI: Tijjani Reijnders - El neerlandés aporta dinamismo y un gran recorrido en el centro del campo. Su capacidad para presionar y su buen toque de balón lo convierten en el socio ideal para Foden.

EI: Savinho - Extremo derecho zurdo, aunque también puede jugar por la izquierda. Su perfil ideal es arrancar desde banda para encarar en el uno contra uno. Tiene mucha facilidad para encarar, con cambios de ritmo bruscos, amagues cortos y conducción pegada al pie. Su regate es su principal arma.

DC: Erling Haaland - La máquina noruega. Tras volver de su lesión y marcar en los últimos encuentros, es la amenaza de gol indiscutible. Su potencia y definición letal son la principal arma de los Citizens.

AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Alex Pantling/GettyImages

Así se vería la alineación titular del Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes

Centrocampista: Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho

Delantero: Erling Haaland.