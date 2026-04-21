La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Burnley

Con el envión anímico que significó la trascendental victoria sobre el Arsenal, Manchester City se prepara para una visita clave en su objetivo de volver a alzar el trofeo de la Premier League.

Este miércoles 22 de abril se enfrentará al Burnley con el objetivo de sumar de a tres y así recuperar la cima del certamen por primera vez desde octubre.

A continuación, el posible once titular del equipo de Pep Guardiola.

La posible alineación del Manchester City vs Burnley

POR: Gianluigi Donnarumma - El arquero italiano viene de cometer un error garrafal ante el Arsenal que podría haber costado la victoria. De todas formas, sigue siendo uno de los mejores del mundo.

LD: Matheus Nunes - El portugués es el dueño absoluto del lateral derecho por su vocación ofensiva y su capacidad de desborde. En el último partido aportó una asistencia en el gol que abrió el marcador.

DFC: Abdukodir Khusanov - El 93% de eficacia en pases ante Arsenal demuestra la capacidad del uzbeko para salir jugando desde el fondo. Además. ganó el 100% de los duelos terrestres que protagonizó.

DFC: Marc Guéhi - El ex-Crystal Palace le dio solidez a una defensa que venía sufriendo más de la cuenta. Ante el Arsenal, recuperó el balón en cinco oportunidades, aunque estuvo algo impreciso en los pases largos.

LI: Nico O'Reilly - Viene de tener un gran partido ante los Gunners, con mucha participación en ataque y muy sólido en el aspecto defensivo. El lateral izquierdo volvería a ser suyo.

MC: Nico González - Con Rodri entre algodones luego de sufrir una lesión en la ingle en el último compromiso, su reemplazante sería el ex-Porto, quien en esta Premier jugó 22 partidos y marcó un gol.

Manchester City v West Ham United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

MC: Bernardo Silva - El portugués se quiere despedir a lo grande en su última temporada en el City. A sus 31 años, se sostiene en el máximo nivel con su calidad intacta.

ED: Antoine Semenyo - Un delantero completo. Puede jugar de extremo o llegar a posición de 9. Potente, desequilibrante, ha sido un gran acierto en el último mercado de invierno.

MCO: Rayan Cherki - El gol con el que abrió el partido ante el Arsenal es solo una muestra de lo que este talentoso jugador puede dar. Cada vez más afianzado, aún no tocó su techo.

EI: Jérémy Doku - Dos goles y seis asistencias en 24 presentaciones de Premier para el extremo belga con el que cuenta Pep el sector izquierdo del ataque.

DC: Erling Haaland - Siempre aparece cuando el equipo lo necesita. Sin ir más lejos, un gol suyo sirvió para ganarle el decisivo duelo al Arsenal. Con ese tanto llegó a los 23 en esta Premier, dos más que el brasileño Igor Thiago.

Manchester City v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rayan Ait Nouri

Mediocampistas: Nico González, Bernardo Silva

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Burnley (4-2-3-1)

Nottingham Forest v Burnley - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Portero: Martin Dubravka

Defensas: Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman

Mediocampistas: James Ward-Prowse, Florentino Luis

Mediapuntas: Marcus Edwards, Lesley Ugochukwu, Jaidon Anthony

Delantero: Zian Flemming

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