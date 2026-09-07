La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Porto

Empieza la Champions League 2026/27 y los equipos saldrán a la cancha con el sueño de consagrarse como los mejores de Europa. El Manchester City no es la excepción y ahora, bajo el mando de Enzo Maresca, comenzará su campaña internacional luego de una eliminación temprana en el torneo anterior.

El primer rival será el Porto, a quien visitará en Portugal en busca de los primeros tres puntos, que serán un gran envión en el inicio de un largo recorrido. Los Citizens comenzaron bien la Premier League, donde tienen puntaje perfecto y lideran la tabla de posiciones. Ahora buscarán replicar eso a nivel continental.

La posible alineación del Manchester City vs Porto

Enzo Fernandez, Manchester City | Dave Howarth - CameraSport/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - Y después de muchos partidos... finamente logró mantener el arco sin goles e incluso tuvo momentos de héroe para evitar que el Coventry hiciera daño. Venía necesitando un partido así y encontró la mejor forma de llegar a la Champions.

LD: Matheus Nunes - Para el campeonato europeo, con lo seguro, además que Maresca podría darle descanso a Abdukodir Khusanov que viene de partidos irregulares. Nunes puede darle velocidad por el lado derecho en situaciones que el City necesite un jugador más en zona de ataque.

DFC: Rúben Dias - Tuvo que ser muy cuidadoso en cada jugada el sábado y pudo resolver sin sobresaltos. Se entendió bien con Marc Guéhi y fue detectando los avances rivales antes de que Donnarumma tuviera que intervenir. Con el Porto va a ser necesaria esa visión para poder empezar el torneo de una buena manera.

DFC: Marc Guéhi - Está coqueteando con el ataque y, de hecho, da pases para romper líneas y abrir el juego para los mediocampistas y delanteros. Como si eso no fuera poco, está presente cada vez que se necesita defender. Polifuncional.

LI: Josko Gvardiol - La realidad es que esta versión general de defensores tirados a delanteros del City es gracias a que están enfrentando a rivales que, de una u otra manera, permiten ese adelantamiento. Gvardiol es uno de los jugadores que pasa al ataque y, de hecho, ya lleva un gol en la temporada. El Porto podría mantenerlo más cerca del sector que su posición indica, pero también demostró que sabe responder ahi.

MC: Elliot Anderson - Llegó al City en este mercado de pases y ya es el dueño del mediocampo. Está pidiendo la pelota todo el tiempo y tiene la facilidad de entenderse automaticamente con quien esté a su lado.

MC: Enzo Fernández - Entró al once a último momento por la lesión de Nico O'Reilly el sábado y fue uno de los mejores del partido. Participó en la jugada del gol de Erling Haaland y llegó con frecuencia a posiciones ofensivas. La dupla con Anderson podría repetirse en el estreno europeo.

MP: Rayan Cherki - Se lo ve bien y cómodo en el equipo y eso se ve reflejado en los resultados porque lleva 4 participaciones de gol en cuatro partidos. Hace jugadas de cero y también interpreta rápido las ya iniciadas para poder ser útil en ellas.

MCO: Phil Foden - Si bien es un jugador que tiene dificultades para mantener el nivel a lo largo del partido, es uno que vale la pena tener desde el inicio. Necesita más protagonismo e involucrarse para recuperar la confianza perdida.

MP: Antoine Semenyo - Era la dupla que Haaland necesitaba... y no solo eso. Semenyo demostró que es un jugador que por si solo puede quebrar un partido y cambiar el rumbo. En la pretemporada fue el mejor y ahora, con la campaña en curso, sigue por el mismo camino. Falta el gol, pero asistencias ya dejó dos.

DC: Erling Haaland - Se supera a si mismo partido a partido. El sábado llegó a los 300 goles a nivel clubes y a tres en la temporada. Ahora comienza lo que más le gusta, y sueña con levantar una vez más la Champions, de la que quiere ser protagonista.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol

Mediocampistas: Elliot Anderson, Enzo Fernández

Mediapuntas: Rayan Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Porto (4-3-3)

Andre Silva, Porto | NurPhoto/GettyImages

Portero: Diogo Costa

Defensas: Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura

Mediocampistas: Pablo Rosario, Victor Mow Froholdt, Gabriel Veiga

Delantero: William Gomes, André Silva, Pepe

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