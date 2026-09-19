La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Fulham

Manchester United visita a Fulham este domingo 20 de septiembre por la quinta fecha de la Premier League. En Craven Cottage, el equipo de Michael Carrick busca recuperarse después de las derrotas ante el City por Premier y frente a Brighton por la Copa de la Liga. Los locales, por su parte, todavía buscan su primera victoria en el campeonato.

A continuación, el posible once de Michael Carrick.

La posible alineación del Manchester United vs Fulham

POR - Senne Lammens: El belga no tuvo demasiada acción ante un City que se quedó con 10 en la primera mitad, pero no pudo evitar el gol de Haaland. No logró sostener su valla invicta en ninguno de los cuatro partidos de Premier.

LD - Diogo Dalot: El portugués llegó a los 250 partidos como jugador del United y continúa siendo el dueño del lateral derecho.

DFC - Harry Maguire: El central recuperó protagonismo bajo el mando de Carrick y se ha vuelto a consolidar en el equipo titular. Su juego aéreo y su fortaleza física son dos de sus principales virtudes.

DFC - Lisandro Martínez: Un defensor técnico, con mucha lectura de juego y capacidad para salir jugando desde el fondo.

LI - Luke Shaw: El inglés sigue pendiente de su recuperación de un golpe que lo dejó fuera de los últimos encuentros. Carrick todavía debe decidir si está en condiciones de regresar ante Fulham o si sostiene a Dorgu en el lateral izquierdo.

MC - Kobbie Mainoo: Un todoterreno que también llega al área rival. Ante Manchester City tuvo una de las ocasiones más claras, pero su remate terminó impactando en el poste.

MC - Youri Tielemans: Aporta pausa y precisión en la circulación, pero también tiene recorrido suficiente para llegar a posición de gol. Un complemento perfecto para el despliegue de Mainoo.

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

ED - Bryan Mbeumo: Marcó dos goles en las primeras tres jornadas, pero no ha logrado anotar en sus últimos tres partidos. El United lo necesita para encarrilarse en la Premier.

MCO - Bruno Fernandes: El capital y conductor del equipo. Cuando el portugués está encendido, el United se convierte en un rival peligroso para cualquier defensa.

EI - Matheus Cunha: Su movilidad le permite desplazarse por todo el frente de ataque y asociarse con Fernandes y Mbeumo. En su primera temporada en el club marcó 10 goles en Premier League, pero es un futbolista capaz de dar mucho más.

DC - Benjamin Sesko: El esloveno aparece como la principal alternativa para ocupar el centro del ataque. Ya marcó ante Sabah en Champions y Carrick lo destacó por su velocidad, altura y capacidad para atacar los espacios. No fue titular ante el City, pero ingresaría en lugar de Rashford.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensores: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw

Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Youri Tielemans

Mediapuntas: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

Delantero: Benjamin Sesko

Posible alineación del Fulham (4-2-3-1)

Sunderland v Fulham - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Portero: Bernd Leno

Defensores: Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson

Mediocampistas: Sander Berge, Shea Charles

Mediapuntas: Oscar Bobb, Emile Smith Rowe, Alex Iwobi

Delantero: Gonzalo García