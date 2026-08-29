La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Ipswich

El Manchester United no pudo comenzar la Premier League como hubiera querido. Los dirigidos por Michael Carrick perdieron 2-0 contra el Hull City, que regresó a la máxima categoría del fútbol inglés después de nueve años. Ahora, la jornada 2 también los cruza con un equipo que llega desde el Championship. Ipswich viajará a Manchester con la intención de provocarle otro dolor de cabeza a los Red Devils.

De todas formas, el United sabe que reencontrarse con el juego que mostró la temporada pasada puede ser cuestión de tiempo y cada fin de semana empieza a funcionar como una prueba de fuego.

La posible alineación del Manchester United vs Ipswich

Lisandro Martinez, Manchester United | SOPA Images/GettyImages

POR: Senne Lammens - Fue el mejor del United en Hull, que demuestra también para que lado de la cancha se jugó el partido. Carrick necesita que esta vez el arquero no tenga tanto trabajo.

LD: Noussair Mazraoui - No pudo contener a los rivales que querían entrar por su sector. Entonces, en esta segunda oportunidad, tiene que, por un lado, demostrarle al entrenador que quiere mantener la titularidad y, por el otro, ser mas influyente en defensa y en generación de juego.

DFC: Harry Maguire - Está donde el partido lo necesita. Si tiene que dejar su puesto como central y pasar a ser delantero, lo hace, y por eso es tan valorado entre sus compañeros. Esa proactividad termina dando resultados a largo plazo.

DFC: Lisandro Martínez - El Butcher podría volver al once titular después del descanso mundialista ya que quedó en el banco el sábado. Su presencia le cambia la cara a la defensa y le da más confianza al equipo y al arquero.

LI: Luke Shaw - Llega seguido hasta posiciones ofensivas, pero tiene que entenderse mejor con los delanteros para que sus centros encuentren a quien los reciba. Tiene mucha continuidad y eso le da un valor agregado.

MC: Kobbie Mainoo - Entró a los 67 minutos en la fecha 1 y no perdió ninguna pelota. El DT posiblemente premie ese desempeño dandole titularidad en este partido y también para subsanar y darle más calidad a un mediocampo que no la viene pasando bien.

MC: Youri Tielemans - Decepcionó en el debut, pero esto es partido a partido y ahora tiene revancha para mostrar porque los Red Devils apostaron por el. Tiene que mostrar el liderazgo y la creatividad que lo caracterizaron en el Aston Villa.

ED: Bryan Mbeumo - Es un jugador que intenta todo el tiempo, de hecho, fue uno de los que no se dio por vencido contra el Hull City. A lo largo de los partidos va cambiando su posición de acuerdo a lo que el partido le pida. Tiene buena lectura para eso.

MCO: Bruno Fernandes - El asistidor estrella no pudo asistir el sábado pasado y quedó muy lejos de su mejor versión. Tiene que volver a mostrarse, a pedir la pelota y abrir la cancha para que el equipo pueda avanzar y jugar. El futbolista de la temporada 2025/26 de la Premier tiene que hacer valer su título.

EI: Marcus Rashford - ¿El regreso más esperado? Quizá si, pero sobre todo el más sorprendente. Entró desde el banco y cambió el partido, pero no pudo coronar con gol. Es muy rápido y díficil de marcar, tiene que aprender a jugar con sus compañeros para poder traducir eso en más peligro.

DC: Matheus Cunha - Es el nueve, pero colabora también en defensa y, para eso, va a tener que ser más rápido para poder pasar de área a área en contraataques. Carrick iría con él desde el arranque, esperando que esta vez encuentre mejor los espacios.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensores: Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw

Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Youri Tielemans

Mediapuntas: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford

Delantero: Matheus Cunha

Así se vería la formación del Ipswich (4-2-3-1)

Julio Enciso, Ipswich Town | Mark Leech/Offside/GettyImages

Portero: Kjell Scherpen

Defensores: Dara O'Shea, Issa Diop, Jacob Greaves, Leif Davis

Mediocampistas: Sasa Lukic, Marcelino Nunez

Mediapuntas: Abdul Fatawu, Julio Enciso, Daizen Maeda

Delantero: Emersonn