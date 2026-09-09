La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Sabah

La última jornada de la fecha 1 de la Champions League 2026/27 tendrá en la grilla el partido entre el Manchester United y el Sabah en Old Trafford. Los Red Devils vuelven al torneo europeo luego de dos temporadas de ausencia y buscarán llegar lo más lejos posible. Los azerbaiyanos, en cambio, clasificaron por primera vez en su historia luego de superar al Hapoel Be'er Sheva en los playoffs.

La posible alineación del Manchester United vs Sabah

Benjamin Sesko, Manchester United | Visionhaus/GettyImages

POR: Senne Lammens - No se puede permitir una respuesta tardía, sobre todo contra un Sabah que viene de una racha goleadora. Los defensores tendrán que ayudarlo, y el estar atento que cualquier descuido puede terminar con un resultado desfavorable.

LD: Diogo Dalot - Tiene momentos muy lúcidos y otros en los que queda muy desdibujado a lo largo del partido. El jueves puede que tenga la chance de pasar más tiempo en campo rival, aunque cuidandose de lo que puede ocurrir cuando los delanteros del Sabah encuentren espacios.

DFC: Harry Maguire - Doble trabajo en este partido de la Champions porque más allá de imponerse dentro del área, también va a tener que estar más afilado con los pases hacia adelante para facilitarle la tarea a los atacantes.

DFC: Lisandro Martínez - Es brillante leyendo los contragolpes rivales y es una situación que puede presentarse mucho contra los azerbaiyanos. Si la mayoría de sus compañeros están en ataque, es muy posible que el quede más atras para contener cualquier posible avance de peligro.

LI: Luke Shaw - Buena conexión con Marcus Rashford, que espera sus llegadas desde la zona de delanteros. Sus apariciones por afuera pueden ser fundamentales para estirar la defensa y fabricar espacios cerca del área.

MC: Kobbie Mainoo - Encuentra soluciones rápido cuando los espacios se achican. Tiene la responsabilidad de apurar la circulación de la pelota a la vez que controla que esos pases sean efectivos y con propósito.

MC: Youri Tielemans - La sociedad con Mainoo va de menos a más partido a partido. Es cuestión de animarse a soltarse más y conectar con el resto de sus compañeros sin depender tanto del filtro de Bruno Fernandes adelante.

ED: Bryan Mbeumo - Es un futbolista que cambia el partido y viene con un gol el fin de semana, que no es poca cosa. El jueves va a poder jugar más adelantado y recibir cerca del área para rematar sin darle muchas vueltas al asunto.

MCO: Bruno Fernandes - El goleador del equipo, con tres tantos en la Premier League. El DT va a necesitar que Bruno encuentre espacios entre líneas para recibir y dar pases y obligue al rival a moverse para dejar huecos que puedan aprovechar los Red Devils.

EI: Marcus Rashford - Un regreso que está aprovechando cada minuto que tiene disponible. Puede ser muy útil contra una defensa replegada, donde eliminar a un rival con una conducción cambia por completo una jugada y descoloca al zaguero.

DC: Matheus Cunha - Venía sumando minutos desde el banco por su lesión en la tibia y en solo 18 minutos marcó su primer gol de la temporada. Carrick puede darle su primera titularidad este campeonato y probar al nueve que el equipo todavía espera incorporar plenamente a su ataque.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensores: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw

Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Youri Tielemans

Mediapuntas: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford

Delantero: Benjamin Sesko

Así se vería la formación del Sabah (4-2-3-1)

Mickels, Sabah | Aziz Karimov - UEFA/GettyImages

Portero: Pokatilov

Defensores: Zedadka, Solvet, Dasdemirov, Puchacz

Mediocampistas: Rakhmonaliev, Lepinjica

Mediapuntas: Simic, Isayev, Nwachukwu

Delantero: Mickels

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