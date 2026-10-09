La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Tottenham

El Manchester United está preparado para volver a las canchas en la Premier League. Después del parón internacional de tres semanas, los Red Devils disputarán la fecha 6 de la liga inglesa contra el Tottenham en Old Trafford. El equipo de Michael Carrick viene de empatar con el Fulham luego de dos derrotas consecutivas, incluida la del clásico contra el Manchester City y la eliminación de la Carabao Cup ante el Brighton.

Ahora buscará reencontrarse con la victoria y quedarse con los tres puntos ante unos Spurs que marchan últimos en la tabla, con apenas dos unidades y ninguna victoria.

La posible alineación del Manchester United vs Tottenham

Bryan Mbeumo, Manchester United | Visionhaus/GettyImages

POR: Senne Lammens - Sus atajadas contra el Fulham evitaron una derrota que habría complicado todavía más al equipo. Está cuando lo necesitan, pero Carrick preferiría que esta vez no tenga que convertirse en protagonista.

DFC: Harry Maguire - Solanke puede traerle dolores de cabeza. Su experiencia, de todas formas, puede ser útil en las jugadas de pelota parada como una oportunidad que el United necesita aprovechar mejor.

DFC: Lisandro Martínez - Se complicó solo con el gol en contra en el partido contra el Fulham. El parón internacional podría haber sido el descanso que necesitaba para enfrentarse a un ataque londinense que se reencontró con el gol luego de tres partidos sin marcar.

DFC: Ayden Heaven - Tiene mucho por aprender y, a la vez, mucho margen de crecimiento. Carrick podría confiar en él para un partido en el que va a tener que demostrar que puede responder ante la presión.

CAD: Diogo Dalot - Tiene muchas cuentas pendientes en lo que va de la temporada. Lo que si, podría aprovechar la posible línea de cinco para adelantarse y acompañar a Bryan Mbeumo en el ataque, claro está cuidando sus espaldas.

CAI: Luke Shaw - Su regreso fue una buena noticia y el DT podría darle el sector derecho para jugar tanto en defensa y ataque. Además, los tres centrales pueden quedar atentos a los momentos en los que colabore con el mediocampo.

MC: Youri Tielemans - La ausencia de Bruno Fernandes le da el mando del mediocampo. Si bien la llegada de Carlos Baleba amenaza su titularidad, este sábado puede servirle para convencer a Carrick de que merece seguir entre las prioridades.

MC: Kobbie Mainoo - Recuperó 40 pelotas y acertó 278 de sus 296 pases en las primeras cinco fechas, efectividad del 94%. El descanso por sus molestias durante la convocatoria de Inglaterra debería permitirle regresar en buenas condiciones.

MC: Andrey Santos - Todavía necesita un partido que justifique el porqué de su fichaje. Fue titular en la eliminación ante Brighton y mostró una mejor versión defensiva que en el debut contra el Hull City.

DC: Matheus Cunha - Sufre mucho cuando juega de nueve y queda muy en evidencia su mejoría al desplazarse hacia la izquierda. Por eso, Carrick podría aprovechar las ausencias para hacer este cambio de esquema y ubicarlo a la par de Mbeumo.

DC: Bryan Mbeumo - Marcó dos goles en cinco fechas y muestra su mejor fútbol cuando puede quedarse cerca del arco rival. Contra el Tottenham, que recibió ocho goles en los últimos cinco partidos, puede llegar a tener muchas chances de ampliar la cuenta.

Así se vería la formación del Manchester United (5-3-2)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Harry Maguire, Luke Shaw, Ayden Heaven, Lisandro Martínez, Diogo Dalot

Mediocampistas: Youri Tielemans, Kobbie Mainoo, Andrey Santos

Delanteros: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo

Así se vería la formación del Tottenham (3-4-3)

Savio, Tottenham | Visionhaus/GettyImages

Portero: Antonín Kinsky

Defensas: Jan Paul van Hecke, Andrew Robertson, Micky van de Ven

Mediocampistas: Archie Gray, Sandro Tonali, Rodrigo Bentancur, Mateus Fernandes

Delanteros: Sávio, Dominic Solanke, Omar Marmoush

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