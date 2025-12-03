La posible alineación titular del Manchester United para enfrentarse al West Ham

La Jornada 14 de la Premier League cierra con un duelo de necesitados en el "Teatro de los Sueños". El Manchester United recibe al West Ham este jueves 4 de diciembre, en el último partido de la fecha doble.

El equipo de Amorim llega ubicado en la séptima posición con 21 puntos, buscando regularidad tras salir de una racha de tres juegos sin victorias, luego de ganar al Crystal Palace este fin de semana.

Por su parte, los Hammers viven una pesadilla: se encuentran en el lugar 17 con apenas 11 puntos y son, junto a Wolves y Burnley, la peor defensa del campeonato con 27 goles en contra. Vienen de caer 0-2 ante el Liverpool, lo que aumenta la urgencia de sumar.

Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

La posible alineación del Manchester United

Rubén Amorim apunta a mantener su esquema táctico de 3-4-2-1, ajustando piezas clave debido a las lesiones de Harry Maguire y Benjamin Sesko.

POR: Senne Lammens - El guardameta recibe la confianza para custodiar el arco en Old Trafford. Su juego de pies será exigido ante la presión que pueda ejercer el West Ham.

DFC: Leny Yoro - El joven central francés se consolida en la línea de tres. Su velocidad es vital para cubrir los espacios a las espaldas de los carrileros.

DFC: Matthijs de Ligt - El líder de la zaga. Ante la ausencia de Maguire (lesión en el muslo), el neerlandés es el encargado de ordenar la defensa y ganar los duelos aéreos.

DFC: Luke Shaw - Actuando como central por izquierda, aporta salida limpia y experiencia. Lisandro Martínez ya tuvo minutos ante el Palace, pero aún es pronto para que sea titular tras su lesión de rodilla, por lo que Shaw se mantiene en el once.

Nottingham Forest v Manchester United - Premier League | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

CAD: Amad Diallo - Una apuesta ofensiva de Amorim para el carril derecho. Su capacidad de desborde obligará al West Ham a defender muy atrás.

MC: Casemiro - El ancla del equipo. Su experiencia y posicionamiento son fundamentales para dar equilibrio a un mediocampo muy ofensivo.

MC: Bruno Fernandes - El capitán retrasa unos metros su posición para jugar en el doble pivote o con libertad de movimiento. Es el encargado de la creación y de lanzar a los atacantes.

CAI: Diogo Dalot - Jugando a perfil cambiado o rotando bandas, el portugués ofrece un despliegue físico incansable. Mantiene su lugar tras regresar al once en Selhurst Park.

Crystal Palace v Manchester United - Premier League | Julian Finney/GettyImages

MCO: Bryan Mbeumo - El atacante aporta dinamismo, velocidad y gol llegando desde segunda línea. Su movilidad será clave para desordenar la defensa de los Hammers.

MCO: Mason Mount - Busca recuperar su mejor versión. Su presión alta y capacidad para jugar entre líneas son vitales en el sistema de Amorim.

DC: Joshua Zirkzee - El delantero neerlandés repetirá en punta tras romper su sequía goleadora de casi un año. Con la lesión de rodilla de Benjamin Sesko (fuera hasta mediados de diciembre), Zirkzee es la referencia obligada.

Así se vería la formación del Manchester United (3-4-2-1)

Portero : Senne Lammens

: Senne Lammens Defensas : Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw

: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw Mediocampistas : Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot

: Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot Medios Ofensivos : Bryan Mbeumo, Mason Mount

: Bryan Mbeumo, Mason Mount Delantero: Joshua Zirkzee

Así se vería la formación del West Ham (4-2-3-1)

El equipo visitante intentará cerrar su defensa, la más goleada del torneo, y buscará hacer daño al contragolpe aprovechando los espacios que deja el esquema de tres centrales del United.

Portero : Alphonse Areola

: Alphonse Areola Defensas : Aaron Wan-Bissaka, Max Kilman, Jean-Clair Todibo, El Hadji Malick Diouf

: Aaron Wan-Bissaka, Max Kilman, Jean-Clair Todibo, El Hadji Malick Diouf Centrocampistas : Mateus Fernandes, Freddie Potts, Niclas Füllkrug

: Mateus Fernandes, Freddie Potts, Niclas Füllkrug Delanteros: Jarrod Bowen, Callum Wilson, Crysencio Summerville

