La posible alineación titular del Manchester United vs Brighton & Hove Albion

El Manchester United está en la pelea por colocarse en puestos de la UEFA Champions League para la próxima temporada, pero marcha en la séptima posición de la Premier League, lo que por ahora lo deja fuera de esa ambición, incluso no le brinda boleto para la Europa League. Eso terminó por acabar la paciencia de la directiva, que recientemente cesó al técnico portugués Rúben Amorim dejando como interino al escocés Darren Fletcher.



A pesar de eso, los Red Devils tienen otro torneo en puerta, la FA Cup, así que están conscientes de que necesitan brindar una alegría a su afición y justamente su último título ocurrió en este certamen, en la edición 2023-2024, cuando superaron 2-1 al Manchester City en el derbi de la ciudad. Eso puede ser un aliciente para que se enfoquen al máximo en poder conquistar el trofeo.



Será este domingo 11 de enero cuando Old Trafford servirá de escenario para la Tercera Ronda del campeonato, con el conjunto local midiéndose al Brighton & Hove Albion, siendo este el debut de ambos, ya que apenas comenzó la participación de los clubes del máximo circuito inglés, junto a los de la EFL Championship.



Recientemente el Manchester United recuperó al portugués Bruno Fernandes, a Mason Mount y a Kobbie Mainoo, pero en la lista de lesionados aún tiene al zaguero neerlandés Matthijs de Ligt, aunque hay altas posibilidades de verlo retornar para este importante compromiso. A eso se suma que el club no podrá contar con el marfileño Amad Diallo, el marroquí Noussair Mazraoui y el camerunés Bryan Mbeumo por estar presentes con sus países en la Copa Africana de Naciones.

It's a good sight to have Kobbie and Mason back from injury 🫶 pic.twitter.com/TMj61zSacF — Manchester United (@ManUtd) January 8, 2026

Aquí está la posible alineación de los diablos rojos para este cotejo:

La posible alineación del Manchester United vs Brighton

Portero: Senne Lammens – Tal como en la Premier League, el guardameta belga sería el titular indiscutible, sobre todo si tienen entre sus objetivos hacerse con este campeonato. No obstante, no podemos descartar una posible rotación con el turco Altay Bayindir.

Defensa: Lisandro Martínez – Durante la semana, el argentino estuvo presente contra el Burnley, pero repetiría a causa de que Matthijs de Ligt no estaría al cien, lo mismo que Harry Maguire.

Defensa: Leny Yoro – Entre semana, el francés ingresó de relevo al minuto 61. Eso abre la posibilidad de que aparezca en el cuadro titular, sobre todo si ha tenido participación en todos los cotejos de la liga en esta temporada.

Burnley v Manchester United - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Lateral izquierdo: Luke Shaw – Otro que ha sido partícipe de todos los duelos en esta temporada. Ha jugado el 97 por ciento de los minutos posibles, lo que representa la valía que tiene en el once.

Lateral derecho: Diogo Dalot – El portugués tiene alta capacidad defensiva, pero a la vez es importante a la ofensiva, gracias a su buen regate, sus centros precisos y sus pelotazos largos.

Pivote: Kobbie Mainoo – Debido a su buena capacidad para desarrollarse en el centro del campo, tanto como contención o mediocentro, su presencia será determinante para sacar un resultado positivo. Entre semana ingresó de cambio y podría mandar al banquillo al brasileño Carlos Casemiro.

Pivote: Manuel Ugarte – Sería el que conforme la dupla de la contención. Al igual que su mancuerna sabe muy bien como desempeñarse en diferentes zonas del mediocampo, así que podría ser clave en la recuperación del esférico.

Mediocentro: Bruno Fernandes – Pese a contar con Mason Mount, nunca se puede descartar la gran habilidad del capitán portugués, quien es el cerebro del grupo. Entre semana fue titular y colaboró con una asistencia.

Extremo izquierdo: Patrick Dorgu – Su mejor versión es cuando funge como lateral, sin embargo, sabe bien jugar más adelantado como interior. Sólo se ha perdido un duelo de liga y en la semana contribuyó con una asistencia.

Extremo derecho: Matheus Cunha – Con los africanos Bryan Mbeumo y Amad Diallo en la Copa Africana, el brasileño está asumiendo el trabajo de atacar por el costado derecho, pues momentáneamente es el único con dicho perfil.

Delantero: Benjamin Sesko – Durante la semana, el cuerpo técnico decidió brindarle una oportunidad al esloveno de ser el ‘9’ y respondió de gran forma, ya que logró un doblete que significó el empate contra el Burnley.

Benjamin Sesko | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Lisandro Martínez, Leny Yoro, Diogo Dalot

Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Bruno Fernandes

Delanteros: Patrick Dorgu, Matheus Cunha, Benjamin Sesko

La posible alineación del Brighton (4-2-3-1)

El turco Ferdi Kadioglu y James Milner | Visionhaus/GettyImages

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Maxim De Cuyper, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Jack Hinshelwood

Mediocampistas: Diego Gómez, Pascal Grob, Yasin Ayari

Delanteros: Georgino Rutter, Karou Mitoma, Ferdi Kadioglu

