La posible alineación titular del Monterrey para enfrentar al Atlante

Monterrey se medirá al Atlante en partido de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto dirigido por Matías Almeyda necesita sumar de a tres puntos para tratar de meterse en puestos de liguilla. Actualmente los regiomontanos se ubican en el décimo lugar de la tabla, tras una primera mitad irregular de torneo.

Los albiazules, una de las plantillas más poderosas de todo el futbol mexicano, se medirán ante el Atlante, una de las escuadras más modestas en el campeonato. El equipo de Miguel Herrera ha hecho mucho con poco, pero solamente le ha alcanzado para llegar al puesto 14 de la clasificación.

El duelo se llevará a cabo el 25 de septiembre en el Estadio Azteca.

A continuación te contamos cómo saldrían ambas escuadras para este enfrentamiento.

La posible alineación del Monterrey vs Atlante

Portero: Esteban Andrada: El veterano arquero argentino está viviendo su segunda etapa con Rayados. Andrada, contra los pronósticos, ha desplazado a Luis Cárdenas y se está convirtiendo en el arquero titular del cuadro regio.

Lateral derecho: Ricardo Chávez: El defensa de 31 años tiene la confianza de Matías Almeyda y suma siete partidos disputados en la presente campaña. Chávez es un zaguero que se distingue por su entrega, su capacidad para sumarse a la ofensiva y su garra.

Defensa central: Stefan Medina: El polivalente defensa colombiano entraría al quite como titular tras el llamado de Víctor Guzmán a la selección mexicana. Medina es un elemento que puede jugar indistintamente como lateral o central.

Defensa central: Alonso Aceves: El defensa mexicano de 25 años ha sido una buena incorporación para Rayados de Monterrey debido a su versatilidad. Puede jugar como central o lateral por izquierda. Sin embargo, necesita más constancia.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga: El exjugador de Santos Laguna arrancaría como titular ante el Atlante, después de perderse el duelo ante Cruz Azul. Arteaga fue suspendido con un partido de castigo tras ser expulsado en el Clásico Regio.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Mediocampista central: Óliver Torres: El volante español se distingue por su capacidad para leer el juego, repartir el juego y manejar el esférico. Este torneo ha disputado ocho encuentros y suma una asistencia.

Mediocampista central: César Garza: El mediocampista mexicano podría arrancar de titular este fin de semana tras el llamado de Orbelín Pineda al Tri. Garza anotó el gol del triunfo ante Cruz Azul en la jornada 9 y demostró que está para pelear por un lugar.

Mediocampista ofensivo: Jesús 'Tecatito' Corona: El creativo mexicano de 33 años ha disputado siete encuentros en la primera parte del certamen. 'Tecatito' registra un gol y dos asistencias en este periplo.

Extremo derecho: Luca Orellano: El atacante argentino está viviendo su segundo torneo en la Liga MX. A Orellano no se le puede recriminar el esfuerzo y la entrega, aunque sus números todavía no son dignos de destacar. Suma un gol en ocho partidos.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos: El delantero argentino se ha reencontrado con su mejor versión. Este semestre, Ocampos lidera la ofensiva de Rayados: registra cinco goles y una asistencia en ocho partidos.

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Delantero centro: Hugo Cuypers: El delantero belga de 29 años llegó al futbol mexicano después de un gran rendimiento en la MLS. En sus primeros siete encuentros en la Liga MX suma dos goles y una asistencia.

Así se vería la formación del Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Esteban Andrada

Defensores: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga

Mediocampistas: César Garza, Óliver Torres, Jesús Corona

Delanteros: Hugo Cuypers, Luca Orellano, Lucas Ocampos

Así se vería la formación del Atlante (5-3-2)

Puebla v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Portero: Óscar Jiménez

Defensores: Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aarón Quirós, Walter Clar

Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Daniel González, Luis Calzadilla

Delanteros: Martín Sarrafiore, Jhojan Julio

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